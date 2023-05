Oliver Thomas & Martin Mann – Meilenweit

In den sechziger- und siebziger Jahren war es ein Volltreffer für Singende und Instrumentalisten, dass ihre Musik auf dem englischen Plattenlabel DECCA erschien. Das erfolgreiche Unternehmen vertrieb verkaufsstarke Songs, die internationale Hits wurden. Weltklasseschlagzeuger Keith Moon wirbelte die Drumsticks zu Pete Townshend’s außerordentlichem E-Gitarrenspiel in “My Generation“ (The Who). Die Rolling Stones veröffentlichten mit Decca das einflussreiche “Satisfaction“, und einstige Genre-Wegbereiter – wie z. B. Buddy Holly, Eddie Cochran, Ike and Tina Turner – fanden auf diesem Label eine musikalische Heimat. Allesamt Idole. Populär und verehrt. Sie prägten die Musikbegeisterten dieser Zeit. Eine Single, die sich mit dem Plattenteller drehte, war cool, wenn das namhafte Decca-Logo auf ihr prangte.

Diese Vinylwerke standen auch im Regal des Musikers MARTIN MANN. Die Songs beeinflussten und inspirierten ihn. Gitarre spielen und rocken, so, wie es seine Vorbilder beherrschen, das war das angepeilte Ziel. Aufgewachsen in einem künstlerischen Elternhaus, studierte er irgendwann Musik und näherte sich Jahr für Jahr seinem Herzenswunsch. Und so war es ein Glücksfall, dass Sänger und Produzent Michael Holm auf ihn aufmerksam wurde und ihm für die musikalische Wegstrecke kompatible Lieder anvertraute, die dann schicksalhaft sogar auf jenem legendären Decca-Label erschienen. Dieses Zusammenwirken – und Martin Mann’s Gitarrenspiel inklusive seines Charismas – lieferten rasch Erfolg und den Dauerbrenner aus dem Jahr 1971: “Meilenweit“ (Musik: Ralph Siegel; Text: Michael Holm), mit dem Martin Mann für einige Jahre einen richtig guten Lauf hatte.

“Glaubst du, die Steine auf deinem Weg sind ein Hindernis?“, fragt Musiker OLIVER THOMAS in einem seiner Songs und würfelt hiermit seine Lebensdevisen auf den Tisch: Ehrgeiz, Entschlossenheit, Beharrlichkeit. Seine vieljährige Karriere, die 1992 auf einer größeren Bühne begann, navigierte ihn zu aussichtsreichen Etappen, die er beherzt nutzte, um zu erlernen, zu beobachten, zu verfeinern. So entwickelte sich aus einem charmanten Hitparaden-Sänger ein geschäftstüchtiger Unternehmer mit eigenem Musikstudio, in dem er als Arrangeur, Komponist, Texter und Produzent die Spielleitung übernimmt und die Ergebnisse für sich, und andere Künstler, auf seinem persönlichen Plattenlabel veröffentlicht. Und da ihn seine mutige Neugierigkeit kontinuierlich positiv vorantreibt, agiert er mittlerweile zusätzlich als professioneller Film- und Videoproduzent.

Hier treffen sich plötzlich die Wege des Martin Mann und des Oliver Thomas – und Volltreffer und Glücksfall stoßen aufeinander.

“Meilenweit“ – dieses Kultlied seines künstlerischen Idols wollte Oliver Thomas längst in sein Songportfolio eingliedern. Mit einer Cover-Version. Als sich die Chance bot, für Martin Mann ein Video zu drehen, lag die Erfüllung seiner Vision nicht mehr fern. Schließlich wurde aus Videodreh enge musikalische Zusammenarbeit und anschließende dicke Freundschaft. Jetzt ist Oliver Thomas aktuell Martin Mann’s Produzent und gibt ihm für diese Produktionen mit seinem Plattenlabel “A&O RECORDS“ eine liebevolle Heimat.

Und so setzt sich nun der Hit “Meilenweit“ erneut – dieses Mal in einer Duettversion – in Bewegung und erobert mit Oliver Thomas & Martin Mann das Jahr 2023. Eingängig, im vertrauten Marschrhythmus, aber bombastischer und anspruchsvoller, als das Original. Blechblasinstrumente und harmonisch eingefügte, elektrische Gitarren entwickeln sich zur Jubel-Fanfare. Kräftig geschlagene Toms, und der Rock-Pop-Schlagzeugsound, der aus aktuellen Oliver-Thomas-Produktionen vertraut ist, untermalen den ausgedehnten Wanderweg beider Sänger. Nach einmaligem Durchlauf sitzt auch der Songtext (Meilenweit muss ich geh’n, Tag und Nacht auf den Straßen) im Gedächtnis der Zuhörenden und könnte sich – zusammen mit der modernen musikalischen Version – vor allem für Anhänger und Fans der Zwei, zu einer Festivalhymne entwickeln.

Vorstellbar, dass sowohl Oliver Thomas als auch Martin Mann bereits eine weitere rastlose Lebensdevise aus diesem Song entwickelt haben: Meilenweit WILL ich geh’n …

