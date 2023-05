In diesem Buch werden – verpackt in eine spannende Geschichte – die Ängste von Kindern verarbeitet und veranschaulicht, die mit ihrer Mutter aus den Fängen der häuslichen Gewalt flüchten müssen. Es behandelt die Themen „Neues Zuhause“ ebenso wie die Ängste und Sorgen eines Kindes in solcher Situation. Ebenso die Verarbeitung von Schuldgefühlen.

Der Text wurde von einer bekannten Psychologin geprüft, damit die Story Kraft und Mut gibt und den Kindern und Jugendlichen neue Perspektiven für das Leben gezeigt werden. Dieses Werk ist auch wunderbar für den Ethik- und den Englisch Unterricht geeignet und eignet sich zum Intensivieren der englischen Sprache.

Buchbeschreibung:

Der kleine Löwe Lyon flüchtet mit seiner Mutter in ein neues Rudel. Alles ist neu, alles ist spannend und das Abenteuer des Lebens beginnt. Lyon trifft im neuen Zuhause auf Lyona, ein sehr mutiges und freches Löwenmädchen und gemeinsam lernen sie den Mut in sich selbst zu finden.

Dieses Buch ist für Kinder und Jugendliche jeden Alters geeignet. Und es zeigt auf, dass alles möglich ist, auch wenn man nichts mehr besitzt und die Hoffnung verloren hat.

Lesefreude und visuelles Sprachenlernen in einem.

Eine Geschichte die zu Herzen geht. Dieses Buch entstand in Zusammenarbeit mit dem Lions-Club Österreich und unterstützt die Autonomen Österreichischen Frauenhäuser.

Produktinformation:

Sprache: Deutsch, Englisch

Gebundene Ausgabe:‎ 68 Seiten

ISBN-10: 3985953813

ISBN-13:‎ 978-3985953813

Über die Autorin:

Karin Pfolz. Die Autorin und Malerin lebt und arbeitet in Wien. Für ihre Kindergeschichten wurde sie 2011 und 2012 mit dem ‚Sparefroh–Preis Österreich‘ ausgezeichnet. 2019, 2020 und 2021 mit dem Preis „Best Illustrator“ und 2021 erhielt sie eine Ehrung des ArtMuseum Luxemburg für Ihre Illustrationen. Sie unterstützt mit ihren Büchern die ‚Autonomen österreichischen Frauenhäuser‘, hält ‚Gewalt–Präventions–Workshops’ an Schulen und spricht offen in den Medien über das Tabu–Thema familiärer Gewalt. Zahlreiche Fernseh– und Radio-interviews begleiten sie auf ihrem Weg gegen Gewalt. Seit 2014 ist sie Vorstandsvorsitzende des Vereins ‚Respekt für Dich – Autorinnen gegen Gewalt‘ . Sie schreibt im Genre Thriller und Kinderbücher und illustriert die bekannte Buchserie „Poetessa“ sowie zahlreiche Kinderbücher verschiedener Autor/innen.

Firmeninformation:

Britta Kummer wurde 1970 in Hagen (NRW) geboren. Heute lebt sie im schönen Ennepetal und ist gelernte Versicherungskauffrau.

Die Freude am Schreiben hat sie im Jahre 2007 entdeckt und seit dieser Zeit bestimmt es ihr Leben.

Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher. Zusätzlich gibt es auch zwei Bücher zum Thema MS. Diese sind aber keine Fachbücher über die Krankheit MS (Multiple Sklerose), sondern die MS-Geschichte der Autorin.

