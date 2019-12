Offiziell in den Top Ten von Deutschlands Autohäusern:

Das Porsche Zentrum Niederrhein konnte im Jahr 2019 einen großen Erfolg einfahren: Bei der Initiative „Beste Autohaus Arbeitgeber“ der Fachzeitschrift „Automobilwoche“ und des Instituts für Automobilwirtschaft (IfA) erhielt es eine Auszeichnung in der Kategorie „Mittelgroße Betriebe (26 bis 50 Mitarbeiter)“.

Moers. Die Konkurrenz beim diesjährigen Wettbewerb „Beste Autohaus Arbeitgeber“ war groß: Insgesamt 280 Einzelbetriebe haben bei der Initiative mitgemacht. Umso glücklicher schätzt sich das Porsche Zentrum Niederrhein, sich in diesem starken Umfeld erfolgreich behaupten zu können. Unter 100 Teilnehmern der Kategorie „Mittelgroße Betriebe“ landete das Porsche Zentrum Niederrhein auf Platz 10 und damit wie anvisiert in den Top Ten.

Die hervorragende Bewertung ist den eigenen Mitarbeitern zu verdanken. Sie verliehen in den sechs Disziplinen „Mitarbeiterführung und -einbindung“, „Transparenz und Kommunikation“, „Unternehmenskultur und interne Zusammenarbeit“, „Arbeitsbelastung“, „Arbeitsbedingungen und -schutz“ sowie „allgemeines Zufriedenheitsniveau“ überdurchschnittlich gute Noten.

Geschäftsführer Marcel van der Velden zieht ein rundum positives Fazit: „Dieser Erfolg wirkt in doppelter Hinsicht. Denn er hilft uns nachhaltig dabei, Mitarbeiter zu binden und zu finden. Einerseits wird die erstklassige Arbeit unserer hochmotivierten Teams honoriert. Andererseits verschafft uns die Auszeichnung in der Region ein noch besseres Image und als attraktiver Arbeitgeber noch mehr Anziehungskraft für qualifizierten Nachwuchs.“

Im Porsche Zentrum Niederrhein treffen Sie Menschen, die gemeinsam mit Ihnen den Traum Porsche leben wollen. Fahrsportliche, kulinarische und kulturelle Events bieten Ihnen Raum für Begegnungen und Zeit für persönliche Gespräche.

