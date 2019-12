Welcome home: The Breakers in Somabay holt den TUI Holly Award 2020!

Somabay, im Dezember 2019: Einer für die Besten: Die The Breakers Diving & Surfing Lodge in Somabay am Roten Meer in Ägypten ist mit dem begehrten TUI Holly Award ausgezeichnet worden. Ägyptens erstes Wassersport-Lifestyle-Hotel überzeugte „die kritischste Jury der Welt“ – die Gäste – mit Herz, Gastfreundschaft und modernster Hotellerie. Mit dem TUI Holly 2020 gehört The Breakers zu den 100 beliebtesten TUI Hotels weltweit!

Der TUI Holly ist die höchste aller Auszeichnungen für TUI Hotels und steht „für alles, was einen TUI Urlaub perfekt macht: viel Liebe zum Detail, erstklassigen Service und herausragende Gastronomie.“

Because life’s better in flip flops!

Die Leidenschaft zum Meer, Dresscode flip flops, Freiheit, Abschalten pur, Genuss total, (Wasser-) Sport und andere Hobbies inmitten atem-beraubender Natur, Fitness, Beauty, Wellness, Lieblingsplätze, Gleichgesinnte, Rooftop-Bar unter Sternen, Sunset Cruises und mehr – das ist The Breakers!

Wunschlos glückliche Gäste pflastern den Weg des The Breakers zum TUI Holly, dem wohl wichtigsten Award der deutschen Tourismusindustrie. Die Voraussetzungen für die Auswahl sind anspruchsvoll und umfassen Kriterien wie mindestens 30 Bewertungen aus der TUI Gästebefragung innerhalb von zwölf Monaten, die Durchführung und das Bestehen des TUI Sicherheits-Checks sowie die Unterzeichnung der Pool-Sicherheitserklärung der TUI.

The Breakers General Manager Stefan Reichl: „Eine solche Auszeichnung zu bekommen ist immer eine Gemeinschaftsleistung – unser herzliches und enthusiastisches Team bietet unseren Gästen ein echtes ‚Zuhause am Meer‘, in dem man sich angenommen und wohl fühlt, aktiv seinem Sport nachgehen oder ganz einfach entspannen kann. Nicht umsonst sind mehr als 60 % unserer Urlauber Wiederholer und Stammgäste, einige davon waren bereits mehr als 10 Mal vor Ort! Der TUI Holly 2020 ist eine weitere Motivation für uns, immer on top zu bleiben!“

www.thebreakers-somabay.com

www.facebook.com/thebreakers.somabay

www.somabay.com

www.facebook.com/somabay