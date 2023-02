Off Market Immobilien Deal: Partner des Schweizer Hotelinvestors Hotel Investments AG kauft Alte Schmiede in Mellenthin auf der Insel Usedom

Ein Geschäftspartner der Schweizer Hotel Investments AG hat die Alte Schmiede in Mellenthin auf der Insel Usedom in Deutschland gekauft und plant den Umbau zur Whiskey-Distillerie.

Die Hotel Investments AG aus der Schweiz ( www.hotel-investments.ch) agiert international als Hotelinvestor und Hotel Investment Experte. Dabei stehen der Hotelankauf, die Hotelexpansion und die Verwaltung des eigenen Hotelportfolios und das der Hotelinvestor-Partner im Fokus der Aktivitäten.

„Ein neuer Off Market Immobilien Deal wurde in Deutschland erfolgreich abge-schlossen. Der Immobilienankauf erfolgte Off Market. Es handelt sich dabei um die Alte Schmiede in Mellenthin auf der Insel Usedom“, so Holger Ballwanz, Vorstand der Schweizer Hotel Investments AG.

Jan Fidora, der neue Betreiber, ist kein Unbekannter vor Ort. Er betreibt das Was-serschloss Mellenthin in der Schlossallee, wo Renaissance und moderne Akzente zu einem trefflichen Ambiente verschmelzen. Die ehrwürdige Schlossanlage wurde 1575 erbaut und zieht jährlich tausende Touristen in ihren Bann. Wer hier übernachten will, der findet dafür geschmackvoll mit viel Liebe zum Detail einge-richtete Hotelzimmer im Westflügel der Schlossanlage oder im Speicher, dem ehemaligen Wirtschaftsgebäude vom Schloss. ( www.wasserschloss-mellenthin.de)

Die Alte Schmiede in Mellenthin auf der Insel Usedom ist eine Rekonstruktion der alten pommerschen Dorflage. Die Ferienanlage bietet hinter hohen Alleebäumen einen traumhaften Blick auf die Wiesen und Felder sowie den historischen Dorfkern von Mellenthin. Urlauber können in einem der Ferienhäuser, die alten Hofgebäuden nachgeahmt wurden, übernachten. In den einzelnen Landhäusern „Landmarkt“, „Apfelscheune“ und „Speicher“ stehen dafür Ferienwohnungen und Ferienzimmer zur Verfügung, die sich je nach Größe der Familie gut kombinieren lassen. Am Anfang der Anlage befindet sich das ehemalige Wirtshaus „Alte Schmiede“, das nun zur Whiskey Distillerie umgebaut werden soll. Im Landmarkt („LaMa“) gibt es Lebensmittel und Naturprodukte, als auch Bio-Backwaren oder Bio-Gemüse.

+++ Hotelankauf und Hotels zur Pacht in Deutschland, Österreich, Schweiz +++

Gesucht werden von der Hotel Investments AG betreiberfreie Stadthotels in Großstädten in Deutschland, Österreich und in der Schweiz zum Kauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge von Hotelbetreibern.

Angebote können von Hoteleigentümern, Hotelbetreibern oder Immobilienmaklern mit Direktmandat an die Hotel Investments AG zur Erstprüfung gesendet werden.

Weitere Informationen:

www.wasserschloss-mellenthin.de

www.hotel-investments.ch

www.hotel.investments

www.hotelinvestor.ag

www.hotelbetreiber.ag

www.hotelankauf.ch

www.hotelverkauf.ch

www.hotelfonds.com

www.pr4you.de

Über die HOTEL INVESTMENTS AG

Die HOTEL INVESTMENTS AG aus der Schweiz agiert international als Hotelinvestor und Hotel Investment Experte am Hotelmarkt. Dabei steht der Hotelankauf sowie die Verwaltung des eigenen Hotelportfolios und das der Joint Venture Partner im Fokus der Aktivitäten.

„Gesucht werden Stadthotels in Großstädten, betreiberfrei, zum Kauf oder zur Pacht“, erklärt Hotelinvestor Holger Ballwanz.

+++ Hotelankauf von Hotelimmobilien & Hotels zur Pacht in Deutschland, Österreich, Schweiz +++

Angebote zum Hotelankauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge von Hotelbetreibern, Eigentümern oder Direktmandate von Immobilienmaklern können dafür an die Ankaufsabteilung der HOTEL INVESTMENTS AG zur Erstprüfung gesendet werden.

Weitere Informationen: http://www.hotel-investments.ch

Firmenkontakt

Hotel Investments AG

Holger Ballwanz

Pletschenstrasse 20

3952 Susten

–

–

dialog@hotel-investments.ch

https://www.hotel-investments.ch

Pressekontakt

PR-Agentur PR4YOU

Marko Homann

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 43 73 43 43

+49 (0) 30 44 67 73 99

presse@pr4you.de

https://www.pr4you.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.