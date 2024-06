Off Market Gewerbeimmobilien Deutschland, Österreich & Schweiz

Holger Ballwanz Immobilien launcht Website für Off Market Gewerbeimmobilien

Holger Ballwanz Immobilien freut sich, den Launch seiner neuen Website www.off-market-gewerbeimmobilien.de bekannt zu geben, die speziell auf die Bedürfnisse von Investoren und Betreiber zugeschnitten ist, die diskret nach Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz suchen oder diese diskret verkaufen möchten.

Die neue Website bietet umfangreiche Informationen über Off Market Gewerbeimmobilien. Mit einem klaren Fokus auf Diskretion und Exklusivität ermöglicht Holger Ballwanz Immobilien eine sichere und effiziente Abwicklung von Immobiliengeschäften außerhalb des öffentlichen Marktes. Besucher der Website können sich über die verschiedenen Dienstleistungen informieren, die Holger Ballwanz Immobilien anbietet, einschließlich Kauf, Verkauf und Verpachtung von Gewerbeimmobilien.

Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz

„Unsere Website ist ein weiterer Schritt, um unseren Kunden und Partnern den besten Service und Zugang zu exklusiven Immobilienangeboten zu bieten“, erklärt Dipl.-Kfm. Holger Ballwanz, Inhaber von Holger Ballwanz Immobilien und Vorstand der REBA IMMOBILIEN AG.

Diskrete Vermittlung von Off Market Gewerbeimmobilien

Das Expertenteam von Holger Ballwanz Immobilien zeichnet sich durch langjährige Erfahrung im Bereich der Off Market Gewerbeimmobilien aus, kennt die Nuancen dieses Marktes und hat zahlreiche Transaktionen erfolgreich abgeschlossen. Kunden und Partner von Holger Ballwanz Immobilien schätzen die Professionalität, Diskretion und das Engagement.

Dienstleistungen für Off Market Gewerbeimmobilien: Kauf, Verkauf und Verpachtung

– Kauf: Holger Ballwanz Immobilien arbeitet eng mit seinen Kunden und Partnern zusammen, um die perfekte Gewerbeimmobilie zu finden.

– Verkauf: Verkäufer profitieren von der diskreten Vermarktung und dem Zugang zu seriösen Investoren.

– Verpachtung: Holger Ballwanz Immobilien unterstützt Kunden und Partner bei der Verpachtung von Gewerbeimmobilien.

Fokus auf Betreiberimmobilien: Hotelimmobilien

Holger Ballwanz Immobilien hat einen besonderen Schwerpunkt auf Betreiberimmobilien, insbesondere Hotels. Mit umfassender Expertise in diesem speziellen Segment bietet das Team maßgeschneiderte Lösungen für den Ankauf, Verkauf und die Verpachtung von Hotelimmobilien. Investoren als auch Hotelbetreiber erhalten exklusiven Zugang zu Hotelobjekten. Die diskrete und professionelle Abwicklung von Transaktionen gewährleistet, dass die Interessen der Kunden und Partner stets im Vordergrund stehen.

Die maßgeschneiderte Beratung und der exklusive Zugang zu nicht öffentlich angebotenen Gewerbeimmobilien machen Holger Ballwanz Immobilien zum idealen Partner im Off Market Segment.

Holger Ballwanz Immobilien: Off Market Gewerbeimmobilien Deutschland, Österreich & Schweiz

Holger Ballwanz Immobilien hat sich auf Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz spezialisiert Mit langjähriger Erfahrung und einem persönlichen Netzwerk bietet das Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen für Käufer, Verkäufer und Verpächter von Gewerbeimmobilien.

Holger Ballwanz Immobilien zeichnet sich durch seine Diskretion, Professionalität und Engagement für die Ziele seiner Kunden aus. Als Vorstand der REBA IMMOBILIEN AG kombiniert Dipl.-Kfm. Holger Ballwanz seine umfangreiche Fachkenntnis mit einem tiefen Verständnis des Marktes, um erstklassige Dienstleistungen zu gewährleisten.

Über Holger Ballwanz Immobilien:

Holger Ballwanz Immobilien: Spezialist für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Immobilieninvestoren und Betreiber von Gewerbeimmobilien, die auf der Suche nach exklusiven Gewerbeimmobilien abseits des öffentlichen Marktes sind, sind bei Holger Ballwanz Immobilien genau richtig. Das Unternehmen hat sich auf die diskrete Vermittlung von Off Market Immobilien spezialisiert und ist der verlässliche Partner für Gewerbeimmobilien in der DACH-Region.

Der Fokus liegt auf dem An- und Verkauf von Gewerbeimmobilien sowie der Verpachtung und Vermittlung von Betreibern für Gewerbeimmobilien, sei es Bestandsimmobilien, Neubau oder Projektentwicklungen. Bei den Off Market Transaktionen werden die Immobilien nicht öffentlich am Markt gehandelt, um höchste Vertraulichkeit und Exklusivität zu gewährleisten.

Zu den Asset-Klassen der Off Market Gewerbeimmobilien von Holger Ballwanz Immobilien gehören:

– Büroimmobilien (Bürogebäude, Gewerbeparks)

– Hotelimmobilien & Hotels (Hotellerie)

– Handelsimmobilien & Nahversorgungsimmobilien wie Einzelhandelsimmobilien, Lebensmittel Discounter, Nahversorger & Retail Immobilien, Supermarkt Immobilien, Fachmarktzentrum Immobilien & Fachmarktzentren

– Gesundheitsimmobilien & Sozialimmobilien, Ärztehaus Immobilien & Ärztehäuser, MVZ Immobilien, Medizinische Versorgungszentren

– Logistikimmobilien und Light Industrial Immobilien

– Spezialimmobilien wie Parkhaus Immobilien & Parkhäuser

– Wohnanlagen

Service für Investoren, Bauträger & Projektentwickler:

– Vermittlung von Gewerbeimmobilien

– Ankauf von Gewerbeimmobilien

– Verkauf von Gewerbeimmobilien

– Vermittlung Betreiber für Gewerbeimmobilien (Betreiberimmobilien)

– Vermittlung Hotelbetreiber für Hotelimmobilien

– Vermittlung Betreiber Mikroapartments: Microliving und Serviced Apartment Betreiber

Holger Ballwanz Immobilien ist der vertrauenswürdige Partner für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Unternehmen ist auf die Vermittlung von Gewerbeimmobilien, die nicht öffentlich am Markt angeboten werden, spezialisiert. Das engagierte Team arbeitet eng mit seinen Kunden zusammen, um maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die den speziellen Anforderungen und Zielen gerecht werden.

Holger Ballwanz Immobilien bietet seine Dienstleistungen für Investoren, Bauträger und Projektentwickler an, einschließlich der Vermittlung von Gewerbeimmobilien, An- und Verkauf von Gewerbeimmobilien sowie der Vermittlung von Betreibern.

Dipl.-Kfm. Holger Ballwanz ist Inhaber von Holger Ballwanz Immobilien und agiert zudem als Vorstand der Hotel Investments AG sowie als Vorstand der REBA IMMOBILIEN AG.

