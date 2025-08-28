NUFAM 2025: Schmitz Cargobull zeigt neuen Leichtbau-Auflieger und TrailerConnect Telematik

„Wir präsentieren in diesem Jahr den neuen Leichtbau-Auflieger BERGERecotrail® auf dem Stand unseres Vertriebspartners Kohrs. Ein echtes Highlight ist außerdem unser Kühlsattelkoffer S.KO COOL im Außengelände – ein Fahrzeug, das sich europaweit im täglichen Einsatz bewährt hat und maßgeblich dazu beigetragen hat, Schmitz Cargobull als führende Marke im Kühlaufliegermarkt zu etablieren. Unser engagiertes Vertriebsteam vor Ort freut sich auf viele inspirierende Gespräche und den persönlichen Austausch mit unseren Besuchern“, so Ralph Kleideiter, Vertriebsvorstand bei Schmitz Cargobull.

Schmitz Cargobull und Leichtbau-Pionier BERGERecotrail® haben in enger Kooperation eine vielseitig einsetzbare, nutzlaststarke Produktfamilie realisiert. Die Performance-Generation mit neuem leichten BERGERecotrail® Chassis und hochfunktionalem Schmitz Cargobull Aufbau für unterschiedlichste Branchenanforderungen wird auf der diesjährigen NUFAM zu sehen sein.

Der Einstieg in die neue Performance Generation beginnt mit einem Leergewicht ab 4,8 Tonnen. Die Fahrzeuge der neuen Generation zählen zu den leichtesten auf dem Markt und sind für maximale Nutzlast und Effizienz ausgelegt. Mit dem zertifizierten, universellen Schmitz Cargobull Aufbau sind sie für viele unterschiedliche Brancheneinsätze – beispielsweise für den Transport von Getränken, Automobilteilen, Reifen, chemischen Produkten in Octabins sowie Stahl- und Metallcoils – einsetzbar. Das Chassis bietet dank hochfestem S700 Feinkornstahl, einer optimierten Rahmenkonstruktion auf Basis des Reuleaux-Dreiecks und präziser Schweißtechnik „Made in Tyrol“ höchste Stabilität bei minimalem Eigengewicht………………… Lesen Sie hier weiter.