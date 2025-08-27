Summer Shoe Drive des Shoe Aid Project: Bereits große Resonanz – noch bis 30. September mitmachen!



Der Summer Shoe Drive des Shoe Aid Project läuft noch bis zum 30. September 2025 und wurde bereits gut angenommen und tatkräftig unterstützt. Zahlreiche Schuhe konnten schon gesammelt werden und gehen nach Ende der Aktion an Kinder, Familien und Bedürftige, die dringend auf geeignetes Schuhwerk angewiesen sind.

Das Shoe Aid Project ist eine Initiative der Hope Foundation e.V., die es sich zum Ziel gesetzt hat, die Lebensbedingungen von Kindern und Familien in Kamerun und den Nachbarländern zu verbessern. Während in vielen Teilen der Welt Schuhe in großer Zahl vorhanden sind, fehlt es in diesen Regionen oft an einem einzigen Paar. Das hat Folgen für Alltag, Bildung und Gesundheit: Kinder können nicht regelmäßig zur Schule gehen, Erwachsene haben Probleme, Arbeit oder landwirtschaftliche Tätigkeiten nachzugehen, und Barfußlaufen birgt Verletzungs- und Infektionsgefahren.

Mit der aktuellen Sammelaktion verfolgt das Projekt ein klares Ziel: 10.000 Paar Schuhe sollen zusammengetragen werden. Gespendet werden können alle Arten von Schuhen – von Kinderschuhen über Sportschuhe bis hin zu eleganten Modellen. Jede einzelne Spende hilft, den Alltag der Empfänger zu erleichtern und ihnen mehr Sicherheit und Selbstvertrauen zu geben.

Die bisherige Resonanz zeigt, dass die Idee auf breite Unterstützung stößt. Privatpersonen, Vereine und Unternehmen haben sich bereits beteiligt und damit einen wichtigen Beitrag geleistet. Um das Ziel zu erreichen, sind jedoch auch in den verbleibenden Wochen noch viele helfende Hände gefragt.

Die Abgabe der Schuhe ist unkompliziert: Neben den Sammelstellen in Berlin können Spenden auch ganz einfach per Post an das Büro des Projekts geschickt werden. Besonders Unternehmen, die ihre Lager für die aktuelle Herbstsaison räumen möchten, sind eingeladen, Kartons mit Schuhen direkt an folgende Adresse zu senden:

Shoe Aid Project

Petersburger Straße 92

10247 Berlin

Das Shoe Aid Project bedankt sich herzlich bei allen bisherigen Unterstützerinnen und Unterstützern und freut sich auf die weitere Beteiligung. Jede Spende trägt dazu bei, dass Menschen in Kamerun und den Nachbarländern neue Chancen und Perspektiven erhalten.

Über das Shoe Aid Project

Das Shoe Aid Project ist ein Hilfsprojekt der Hope Foundation Cameroon. Ziel ist es, Kindern und Familien in Afrika mit Schuhspenden zu helfen und damit Gesundheit, Bildung und Teilhabe zu ermöglichen. Mit Aktionen wie dem Summer Shoe Drive sammelt das Projekt Schuhe in Europa und verteilt sie kostenfrei an Bedürftige.