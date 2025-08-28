Umbrella Security Operations und Silverfort gehen neue Partnerschaft ein – für Identitätssicherheit ohne Grenzen

Eschborn/Frankfurt am Main, 28.08.2025. Starke Partnerschaften sind die solide Basis der Umbrella Security Operations GmbH – und werden daher stetig ausgeweitet. Dem Netzwerk aus fünf exklusiven Partnern ist jüngst Silverfort beigetreten. Die gemeinsamen Ziele der Identity-Security-Experten: Jede Dimension der Identitäten schützen. Das umfasst nicht nur die Identitäten selbst, sondern auch die Umgebungen und Ressourcen.

„Das Hauptproblem vieler Unternehmen ist, dass sie Sicherheit zu kurz fassen. Ganzheitliche Konzepte fehlen, stattdessen setzen sie allenfalls vereinzelt Lösungen ein. Auch beim Identity and Access Management geht der Blick meist nicht über Identitäten hinaus. Und selbst hier greifen Maßnahmen zu kurz“, weiß Dr. Shahriar Daneshjoo, VP Sales – EMEA Central, Silverfort. Denn Identitäten umfassen mehr als die Mitarbeiter. Privilegierte Nutzer, eingeladene Dritte, nicht-menschliche Identitäten (NHIs) und KI-Agenten gilt es, konsequent in ein IAM-Konzept einzubeziehen.

Noch häufiger werden Umgebungen und Ressourcen der Identitäten vernachlässigt. Dabei erfordern On-Premise, Hybrid-, Cloud- und Multi-Cloud-Umgebungen jeweils spezifische Sicherheitskontrollen. Ebenso kritisch ist der Schutz aller vernetzten IT-Ressourcen – von Legacy-Systemen und Befehlszeilentools bis hin zu modernen Business-Anwendungen im SaaS-Umfeld. Erst wenn Identitäten, Umgebungen und Ressourcen gemeinsam abgesichert werden, entsteht ein belastbares, zukunftsfähiges Sicherheitsniveau. Eine Quintessenz, die Silverfort aus der Theorie in die Praxis überführt hat – mit der Identity-Security-Plattform.

„In Kundengesprächen sickert es immer wieder durch: IAM ist allenfalls ein untergeordnetes Thema in Organisationen. Das Bewusstsein der Auswirkungen bei Identitätsklau sind für viele Verantwortliche nicht greifbar“, sagt Sebastian Rohr, Managing Director, Umbrella Security Operations GmbH. Dabei kann der Missbrauch einer einzigen kompromittierten Identität weitreichende Folgen haben. Angreifer können auf interne Systeme zugreifen, vertrauliche Daten exfiltrieren, geschäftskritische Prozesse manipulieren oder Zugriffsrechte missbrauchen – oft unbemerkt über Wochen hinweg. Das führt nicht nur zu direkten finanziellen Schäden, sondern auch zu Produktionsausfällen, Vertragsverletzungen und gravierenden Reputationsverlusten. „Einem derart komplexen Thema mit Leichtigkeit zu begegnen, ist der Charm von Silverfort“, freut sich Sebastian Rohr über die neue Partnerschaft.

Mit der Identity Security Platform schließt Silverfort die blinden Flecken, die durch isolierte IAM-Lösungen entstehen. Die Plattform konsolidiert Sicherheitsmaßnahmen über alle Zugriffsebenen hinweg, schafft vollständige Transparenz und gewährleistet umfassenden Echtzeitschutz. Im ersten Schritt werden sämtliche Authentifizierungen in Active Directory zentral sichtbar gemacht und überwacht. Darauf aufbauend lassen sich in Echtzeit Zugriffsrichtlinien durchsetzen – von der Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) über Just-in-Time-Zugriffe bis hin zur virtuellen Abschottung von Konten und mehr. Unternehmen setzen auf Silverfort, um ihre Identitätssicherheit ganzheitlich zu konsolidieren. Das Resultat: stärkere Sicherheitsniveaus, vereinfachte Implementierungen und eine spürbare Effizienzsteigerung im operativen Betrieb.

„Alleine mit der in wenigen Stunden umgesetzten Analyse können wir unseren Bestandskunden die Augen öffnen und bisher unentdeckte Risiken aufzeigen. Dadurch wird der Mehrwert der Silverfort-Lösung noch am ersten Tag der Demo sonnenklar“, freut sich Valdet Camaj, Geschäftsführer und selbst begeisterter Silverfort-Anwender.

Die kontinuierliche Auswertung aller Identitäten und Zugriffsversuche deckt neue Sicherheitslücken zeitnah auf und erkennt Bedrohungen in Echtzeit. Präzise aktivierbare Sicherheitskontrollen – wie etwa die Etablierung von Multifaktor Authentisierung (MFA) für Admins und Servicekonten – stoppen Lateralbewegungen, erschweren die Ausbreitung von Ransomware und wehren Identitätsbedrohungen ab – ebenfalls in Echtzeit.

_______________________________

Weitere Informationen:

https://uso-csp.com/

Über Umbrella Security Operations:

Die Umbrella Security Operations GmbH, kurz USO, bietet ihren Kunden passgenaue Lösungen für IAM, CIAM, PAM und Software Supply Chain Security. Damit decken sie die zentralen Themen von Unternehmen ab – schließlich sind diese Sicherheitsmaßnahmen nötiges Fundament für eine ganzheitliche digitale Transformation. Gemeinsam mit verschiedenen Partnern stellen sie nicht nur maßgeschneiderte Cyber-Security-Lösungen bereit, sondern verantworten die gesamte Projektsteuerung. In Zusammenarbeit mit der umbrella.associates GmbH ist auch der erste Schritt hin zu einem sicheren Unternehmen möglich: die strategische Beratung. Zu den Kunden zählen verschiedene Branchen, darunter auch Unternehmen aus dem KRITIS-Bereich.

https://uso-csp.com/

Über Silverfort:

Silverfort bietet eine Plattform für durchgängige Identitätssicherheit, die jede Identität schützt: in der Cloud oder On-Premises, ob Mensch, Maschine oder alles dazwischen. Die patentierte Technologie Runtime Access Protection (RAP) integriert sich in bestehende IAM-Infrastrukturen, verschafft Unternehmen einen vollständigen Überblick über alle Identitäten, analysiert Zugriffe in Echtzeit und erweitert den Schutz selbst auf bisher schwer abzusichernde Ressourcen wie NHIs (Non-Human-Identities), Legacy-Systeme, Kommandozeilentools sowie IT/OT-Umgebungen. Die Lösung lässt sich ohne größere Eingriffe in den Geschäftsbetrieb implementieren und unterstützt so eine effektive Absicherung bei reduziertem Verwaltungsaufwand. Silverfort wird von über 1.000 Organisationen, darunter auch Fortune-50-Unternehmen eingesetzt.

https://www.silverfort.com/de

Pressekontakt:

Ansprechpartner für Pressefragen:

FUCHSKONZEPT GmbH

Nina Enkler

Kastanienallee 10

12587 Berlin

Tel.: +49 30 65261148

Fax: +49 30 65261149

E-Mail: kontakt@fuchskonzept.com

Internet: www.fuchskonzept.com