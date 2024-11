Noch mehr IT Sicherheit – Securam Consulting neu in Hamburg

Die agile und inhabergeführte Securam Consulting GmbH hat sich im Laufe jahrzehntelanger Geschäftstätigkeit im Bereich der IT-Cybersecurity kontinuierlich weitentwickelt.

Die Unternehmerin, Nadine Eibel, ist überzeugt, mit dem attraktiven Standort nicht nur interessante Neukunden gewinnen zu können, sondern gleichzeitig auch neue Mitarbeitende zu rekrutieren.

Das IT-Beratungsunternehmen begleitet Organisationen und Firmen verschiedenster Branchen, beispielsweise des Finanzsektors, des Versicherungswesens, der Lebensmittelindustrie sowie der Pharmazie bei der nachhaltigen Umsetzung von Sicherheitsstandards und rechtlichen Vorgaben.

Aktuell die Umsetzung der NIS2 Richtlinie bei Unternehmen und Organisationen mit kritischen IT-Infrastrukturen (KRITIS) sowie die EU-Verordnung, digitale operationale Resilienz im Finanzsektor, kurz DORA.

„Nach Schätzungen der BaFin betrifft die neue DORA Verordnung mehr als 2.900 Finanzunternehmen in Deutschland. So gut wie alle bereits heute beaufsichtigten Finanzinstitute und auch zahlreiche andere Anbieter, müssen die Vorgaben beachten. Ab 17. Januar 2025 ist in den meisten Unternehmen des Finanzsektors das reguläre Risikomanagementrahmenwerk DORA anzuwenden. Es gibt also noch viel zu tun“, so die Geschäftsführerin, Nadine Eibel.

Eine herausragende fachliche Expertise und Erfahrung bedeuten für den Kunden der Securam Consulting GmbH einen erfolgreichen und nachhaltigen Zertifizierungsprozess mit weiteren Standards wie ISO 27001, MaRisk, KRITIS und TiSAX.

Das Hamburger Beratungshaus unterstützt dabei Sicherheitsrisiken frühzeitig zu erkennen und diese gezielt zu beheben.

Sehr wichtig ist Nadine Eibel die Etablierung einer Sicherheitskultur, die von allen Mitarbeitenden in den Unternehmen mitgetragen wird, denn Informationssicherheit ist eindeutig Chefsache.

Sie ist überzeugt, dass es für eine erfolgreiche Umsetzung von NIS2 und DORA entscheidend ist, wenn die Informationssicherheit von höchster Managementebene gesteuert wird. Die Führungsverantwortlichen müssen die strategische Ausrichtung vorgeben, die notwendigen Ressourcen bereitstellen und eine Unternehmenskultur fördern, in der Informationssicherheit als gemeinsame Aufgabe verstanden wird.

„Wir bieten daher regelmäßige Schulungen und Workshops an, um die Teams beim Kunden zu sensibilisieren, auf dem neuesten Stand zu halten und sicherzustellen, dass alle Beteiligten die Bedeutung der IT-Informationssicherheit verstehen und umsetzen können“, so das abschließende Statement der Sicherheitsexpertin.

