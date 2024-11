Herrenmode: Suitable übernimmt Steppin“ Out und KING Essentials

Der Herrenausstatter Suitable übernimmt die renommierte Modemarke Steppin“ Out. Bereits im 2. Quartal 2024 hatte Suitable das Amsterdamer Label KING Essentials in sein Portfolio aufgenommen. Stil und Identität der beiden bekannten Marken bleiben bestehen, zugleich soll deren Kollektionsvielfalt stärker ausgebaut werden. Mit den Akquisitionen stärkt Suitable seine Position als führender Anbieter zeitloser und nachhaltiger Herrenmode sowohl in Deutschland als auch international.

Suitable erweitert sein Sortiment mit Steppin“ Out und KING Essentials um zwei weitere prestige- und umsatzträchtige Herrenmodemarken. Der niederländische Fashion-Anbieter forciert damit gleichzeitig das internationale Wachstum seiner E-Commerce-Plattform. Zum Portfolio zählen neben dem eigenen Label inzwischen bereits 70 Marken – darunter zahlreiche Premium-Marken wie unter anderem Barbour, Fred Perry, Olymp oder PME Legend.

Steppin“ Out, ebenfalls als „House of Classics“ bekannt, bietet seit 1983 klassische Herrenmode mit modernem Twist an. Steppin“ Out verfügt über eine treue, stetig wachsende Kundengruppe, die häufig über Jahre hinweg eine enge Bindung zur beliebten Casual Chic & Business Marke pflegt. Das Amsterdamer Label KING Essentials ist bekannt für seine authentischen Modeklassiker, inspiriert von Ikonen der Zeitgeschichte. So ist u.a. das Polo „The Rene“ eine Hommage an Rene Lacoste, das T-Shirt „The Steve“ benannt nach Steve McQueen. KING Essentials steht damit für männlich zeitlose Kleidung, die durch nachhaltige Materialien und eine verkürzte Produktionskette ebenso nachhaltig ist.

Seit 2017 bietet Suitable modebewussten Männern in Deutschland den Zugriff auf charaktervolle und nachhaltige Kleidung passend zum individuellen Stil an. Zum Einsatz kommt dafür einer der modernsten E-Commerce-Shops für Herrenmode. Bereits drei Mal ist der Suitable Online-Shop von COMPUTER BILD und Statista für seine außergewöhnliche Performance hervorgehoben worden. Aktuell zum dritten Mal erfolgte die Nennung als „Trend-Shop des Jahres“ 2025, die erneut die hohe Online-Qualität und -Dynamik des Herrenausstatters honoriert. Ebenso konsequent engagiert sich Suitable für die Umwelt. Bereits in 2020 wurde die nachhaltige Bekleidungslinie „Suitable Respect“ eingeführt. Zusätzlich kooperiert Suitable seit März 2023 mit Fairtrade und sorgt seitdem dafür, dass immer mehr seiner Produkte über das Fairtrade Cotton Gütesiegel verfügen.

Pro Jahr stellt Suitable seinen Kunden kontinuierlich neue wie auch saisonal aktuelle Herrenmodekollektionen vor. Dabei profitieren Interessierte laufend von wechselnden Aktionen, rabattierten Angeboten und tagesaktuellen Sonderermäßigungen. Darüber hinaus steht der gebührenfreie Kundendienst gleichfalls für eine kompetente modische Beratung jederzeit zur Verfügung.

Weitere Informationen:

Steppin“ Out Online-Shop: https://www.suitable.de/steppin-out/

Suitable & Nachhaltigkeit: https://www.suitable.de/nachhaltige-herrenmode/

Suitable / Nennung als „Trend-Shop des Jahres“ 2025: https://www.computerbild.de/artikel/cb-testbild-tests-Trend-Shops-2025-Mode-Accessoires-38996665.html

Über Suitable:

Suitable, 1996 gegründet im Studentenzimmer des heutigen Managing Director Raoul van Dun, ist seit fast 30 Jahren auf die Produktion, den Verkauf und den Vertrieb von nachhaltiger, hochwertiger Herrenmode spezialisiert. Im Sortiment befinden sich neben dem eigenen Label Suitable die Kollektionen von 70 weiteren Marken, darunter zahlreiche Premium-Marken. Suitable unterhält internationale Webshops, unter anderem in Deutschland, Österreich, Frankreich, England, Irland, Belgien und den Niederlanden. Darüber verfügt Suitable über 28 Herrenmode-Geschäfte, darunter in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Groningen, Maastricht und Venlo. Der Versand der Online-Bestellungen weltweit erfolgt über die in den Niederlanden stationierte Logistik.

