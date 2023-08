Noch alle Hardware-Komponenten im Schrank?

Monitoring von industriellen Schaltschränken

Tief in den Fabrikhallen, wo der Klang von Maschinen tönt, steht ein bescheidener Held: der industrielle Schaltschrank. Er beschützt die empfindlichen Geräte, die in ihm schlummern, vor Staub und Feuchtigkeit. Mit der fortschreitenden Automatisierung ist er jetzt allerdings nicht mehr nur mit der Betriebstechnik konfrontiert, sondern trifft auch auf die Weiten der IT. Hier entsteht eine neue Verantwortung, die irgendwo zwischen IT-Administratoren und OT-Technikern liegt. Nur mit einem umfassenden und ganzheitlichen Monitoring ist es möglich, das Innenleben des Schaltschrankes weiterhin zu analysieren und im Blick zu behalten. IT, OT und das IIoT müssen dafür Hand in Hand arbeiten.

Doch was passiert eigentlich, wenn einmal etwas nicht funktioniert und beispielsweise ein Router ausfällt?

Genau das erfahren Sie im Paessler-Blogartikel inkl. Video: https://blog.paessler.com/whats-going-on-inside-your-industrial-control-cabinet

Paessler ist davon überzeugt, dass Monitoring eine wichtige Rolle spielt, wenn es darum geht, den Ressourcenverbrauch der Menschheit zu reduzieren. Die Produkte von Paessler helfen Nutzern, ihre IT-, OT- und IoT-Infrastrukturen zu optimieren und dadurch ihren Energieverbrauch und ihre Emissionen zu reduzieren – für einen gesünderen Planeten und unser aller Zukunft. Deshalb bietet Paessler Monitoring-Lösungen für Unternehmen unterschiedlicher Branchen und Größen an, von kleinen Unternehmen, über den Mittelstand bis hin zu Großkonzernen. Paessler arbeitet mit renommierten Partnern zusammen, um sich gemeinsam den Monitoring-Herausforderungen einer sich immer schneller verändernden Welt zu stellen.

Seit 1997, als PRTG Network Monitor auf den Markt kam, verbindet Paessler sein tiefgreifendes Monitoring-Wissen mit Innovationsgeist. Heute vertrauen mehr als 500.000 Anwender in über 170 Ländern auf PRTG und andere Paessler Lösungen, um ihre komplexen IT-, OT- und IoT-Infrastrukturen zu überwachen. Die Produkte von Paessler befähigen Nutzer, aus Daten umsetzbares Wissen zu erlangen, und helfen ihnen so, ihre Ressourcen zu optimieren.

Erfahren Sie mehr über Paessler – und wie Monitoring Ihnen helfen kann – unter www.paessler.de

