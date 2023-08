iPoint stellt die Weichen für die Zukunft mit neuem Geschäftsführer und Chief Financial Officer

Fokus auf weiteres Wachstum und Stabilität

Reutlingen, 10. August 2023 – iPoint-systems, ein weltweit führender Anbieter von Software für Produkt-Compliance und Nachhaltigkeit, freut sich, Daniel Halstenberg als neuen kaufmännischen Geschäftsführer und Chief Financial Officer (CFO) bekannt zu geben.

Daniel Halstenberg ist somit für die Finanzstrategie des Unternehmens und alle administrativen Aspekte bei iPoint verantwortlich. Er folgt auf Thomas Diezmann, seinen Vorgänger in beiden Funktionen, der seine Posten aus privaten Gründen zu Ende Juni niedergelegt und das Unternehmen zu Ende Juli verlassen hat.

Zuvor war Daniel Halstenberg tätig im Private-Equity-finanzierten Unternehmen Matrix42 GmbH, als Geschäftsführer und CFO der Zaikio GmbH, einer Software-Company der Heidelberger Druckmaschinen AG, und langjährig bei KPMG Deutschland. Dadurch bringt Daniel Halstenberg mehr als 14 Jahre Erfahrung im Aufbau solider und leistungsstarker Finanzeinheiten mit, die der fortschreitenden Digitalisierung des Marktes im Umfeld eines modernen dynamischen internationalen Software-Unternehmens Rechnung tragen und ein schnelles Wachstum auf internationaler Ebene voranbringen.

Mit seiner Ernennung stellt iPoint die Weichen, um weitere Wachstumspläne umzusetzen. Aufbauend auf den Erfolgen von iPoint bei der Produkt-Compliance steht das Thema Nachhaltigkeit im Mittelpunkt der Produkt- und Vertriebsstrategie, um die internationale Marktführerschaft als Software-Anbieter für die Automobil-, Elektronik- und Chemieindustrie auszubauen.

Peter Schmidt, Geschäftsführer und CEO von iPoint-systems: „Thomas hat in den vergangenen Jahren außerordentlich wertvolle Arbeit für iPoint geleistet. Dafür und für die gute Zusammenarbeit danke ich ihm, auch im Namen des gesamten Management-Teams, und wünsche ihm für den neuen Abschnitt alles erdenklich Gute.

Mit Daniel haben wir einen Nachfolger gefunden, der mit einem großen Erfahrungsschatz in Finanzen und Digitalisierung zu uns kommt. Zusammen mit seiner kreativen und dynamischen Art werden wir iPoints erfolgreichen Weg in einem schnell wachsenden Markt der Produkt-Compliance- und Nachhaltigkeitslösungen weiterhin fokussiert verfolgen. Ich freue mich, Daniel in unserem Team begrüßen zu dürfen.“

Daniel Halstenberg: „iPoint hat sich mit ihren Softwarelösungen für Nachhaltigkeits- und Compliance-Management als Innovationsführer in der Branche etabliert, und ich bin begeistert, dass ich daran mitwirken kann, diese Position gemeinsam weiter zu stärken und das Produktportfolio weiter auszubauen. In einer Zeit, in der Nachhaltigkeit und Compliance immer wichtiger werden, bin ich sicher, dass iPoint eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung von Unternehmen auf ihrem Weg zu einer verantwortungsvollen und nachhaltigen Geschäftspraxis spielen wird.“

Thomas Diezmann: „iPoint ist ein fantastisches Unternehmen. Ich danke allen für die gute Zusammenarbeit und wünsche dem gesamten Team weiterhin viel Erfolg. Ich freue mich, dass iPoint mit Daniel Halstenberg einen großartigen Nachfolger gefunden hat, mit dem ich in den letzten Wochen einen fließenden Übergang sicherstellen konnte.“

iPoint ermöglicht es Unternehmen, alle erforderlichen Daten zu sammeln und zu analysieren, um die ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen ihrer Produkte und der damit verbundenen Prozesse zu bewerten und zu berichten. Seit 2001 nutzen sowohl KMUs als auch Unternehmen der Fortune Global 500 unsere Software, um Compliance, Risiken und Nachhaltigkeit zu managen, indem sie die Lebenszyklen ihrer Produkte und Lieferkettenbeziehungen digitalisieren. Das schafft die Transparenz, die Unternehmen für gute Entscheidungen benötigen, um ihr Geschäft zu steuern und weiterzuentwickeln. Dies ist die Voraussetzung, um erfolgreich gesetzeskonforme und nachhaltige Produkte herzustellen und zu vermarkten, die fit für die Kreislaufwirtschaft sind – jetzt und in Zukunft. Weitere Informationen: www.ipoint-systems.com

