Neue kompakte Wohnungsstation für den einfachen und nachhaltigen Ersatz von Gasthermen

Egal, auf welche Wärmequelle die Wahl fällt: Die x-net Wohnungsstationen von Kermi sorgen für eine effiziente Verteilung der Heizwärme und für eine hygienische Trinkwassererwärmung – dank innovativer Steckverbindungen und hohem Vormontagegrad einfach und schnell zu installieren. Neu im Portfolio des Raumklima-Spezialisten ist das Modell x-net Wohnungsstation EMX als Austauschlösung für Gas-Etagenthermen. Die kompakte Station wurde speziell für den Umstieg auf Quartierwärmeversorgung und regenerative Wärmequellen konzipiert – und erfüllt hinsichtlich Funktion sowie Abmessungen die speziellen Anforderungen bei der Renovierung im Wohnbau.

Derzeit suchen viele Wohnungsunternehmen bei der Renovierung nach Alternativen für alte Gasthermen. Speziell in den 70er bis 90er Jahren wurden in der Wohnungswirtschaft häufig Gas-Etagenthermen verbaut. Hier sind daher flexible, einfache Austauschlösungen gefragt – wie die neue x-net Wohnungsstation EMX.

x-net Wohnungsstation EMX – die praktische Renovierungslösung

Als kompakte hydraulische Einheit versorgt die neue x-net EMX Wohnungen oder Geschosse effizient mit Heizwärme sowie mit Trinkwasser im Durchflussprinzip. Für den aktuell häufig gefragten Umstieg auf Fernwärme oder Blockheizkraftwerke können auch bestehende Heizkörper im Objekt verbleiben und müssen nicht zwingend aufwendig ersetzt werden – speziell bei größeren Objekten ein relevanter Kostenpunkt.

Wesentlicher Vorteil im Betrieb: Dank just-in-time-Erwärmung des Trinkwassers ist keine Legionellen-Prüfung notwendig. Um die bedarfsgerechte Trinkwassererwärmung im Durchflussprinzip genau auf die Anforderungen des jeweiligen Objekts anzupassen, sind die x-net Wohnungsstationen EMX in den Leistungsstufen 37 kW, 45 kW und 55 kW verfügbar.

Als Ersatz für Gastherme – schnell & sicher montiert

Die Dimensionen und Anschlüsse der kompakten x-net Wohnungsstation EMX sind analog den gängigen Gasthermen gehalten, sodass sie sich problemlos an deren Stelle montieren lässt. Die Anbindung der Primär-Heizleitungen kann sowohl von unten als auch mittels des optionalen „Verrohrungsset Primär“ praxisgerecht von oben erfolgen. Das ist häufig der Fall, wenn z. B. die neuen Primär-Heizungsleitungen über die ehemalige Kaminöffnung der ausgetauschten Therme geführt werden.

Für die Anbindung an die wohnungsseitigen Heizungs- und Trinkwasserleitungen steht weiterhin ein optionales Anschlussset zur Verfügung, welches die häufigsten Praxissituationen abdeckt. Zusätzlicher Clou: Wie bei allen x-net Wohnungsstationen verringern die speziell entwickelten, innovativen Steckverbindungen in Kombination mit einem hohen Vormontagegrad der gesamten Einheit die Einbauzeit deutlich. So ist zum Beispiel ein Nachziehen interner Verschraubungen nicht notwendig.

Durchdachte Lösung mit vielfältigen Vorteilen

Die x-net Wohnungsstation EMX rundet das Portfolio der Kermi Wohnungsstationen ab und überzeugt mit Qualitätsmerkmalen wie zwei Ausführungen von Wärmetauschern, in Kupfer oder Edelstahl. Bereits integriert ist ein Differenzdruck-Regler – für den hydraulischen Abgleich der Stationen untereinander – und ein Passstück für den Wärmemengenzähler. So kann der Energieverbrauch für Warmwasser und Heizung direkt für jede einzelne Wohnung erfasst werden. Mithilfe des optionalen Zeitsteuerungssets EMX besteht zudem die Möglichkeit einer GEG konformen Regelung pro Wohneinheit.

Gesamtheitlich punktet die neue x-net Austauschstation mit gewohnt sehr guter Effizienz: Eine spezielle Plattenprägung des Wärmetauschers ermöglicht eine 10% bessere Wärmeübertragung. Dazu kommt ein 30% geringerer Druckverlust, welcher zusätzlich eine Einsparung von 5% Pumpenenergie ermöglicht. Alle Rohrleitungen sind aus Edelstahl und werkseitig hochwertig wärmegedämmt.

Als Unternehmen der Arbonia AG und international ausgerichteter Produzent zählen wir heute zu den führenden Herstellern in Europa, sowohl im Heiztechnik – als auch im Duschbereich. Mit ca. 1300 Mitarbeitern am Hauptsitz in Niederbayern, zwei Produktionsstandorten und weltweiter Marktpräsenz. Mit hochwertigen Produkten, schrittmachender Fertigungstechnik, motivierten Mitarbeitern und einer klaren Zielsetzung: innovative Lösungen, trendsetzendes Design, höchste Qualität, Funktionalität, Komfort und Zuverlässigkeit in bestmöglichen Einklang zu bringen.

Kontakt

Kermi

Markus Kolitsch

Pankhofen – Bahnhof 1

94447 Plattling

+49 9931501-160



https://www.kermi.de/

Bildquelle: Kermi GmbH