niteflite gehört zu den besten Managed Service Providern

niteflite ist auf Platz 4 der besten Managed Service Provider in Deutschland

Weilheim, 28.03.2023

Die Fachzeitschriften ChannelPartner und COMPUTERWOCHE rufen jedes Jahr IT-Entscheider:innen auf, die Leistungen der sie betreuenden IT-Unternehmen zu bewerten. In dieser Studie wurde niteflite in die Riege der „Besten Managed Service Provider 2023“ gewählt.

In den Kategorien „Unterstützung bei der Transformation von IT-Prozessen und Effizienzsteigerung“ und

„1st & 2nd Level Support“ haben wir Platz 1 erzielt. Insgesamt belegen wir unter allen teilnehmenden IT-Unternehmen in der Umsatzkategorie bis 50 Mio. Euro in Deutschland den 4. Platz.

Die Studie basiert auf Umfragen, die das unabhängige Marktforschungsunternehmen iSCM-Institute im Auftrag von Channelpartner und COMPUTERWOCHE durchgeführt hat. Befragt wurden insgesamt über 1.400

IT-Verantwortliche, Fachbereichsleiter und CIOs in Anwenderunternehmen. Sie haben die Qualität der Zusammenarbeit mit ihren MSPs in verschiedenen Bereichen beurteilt. Um eine faire Grundlage zu gewährleisten, wurden die Ergebnisse der Umfrage in vier Umsatzklassen ausgewertet.

Wir freuen uns riesig über dieses großartige Ergebnis und bedanken uns ganz herzlich bei unseren Kunden für ihr Vertrauen und die positiven Bewertungen.

niteflite networxx wurde 2003 von Maximilian Pfister gegründet und hat sich vom klassischen IT-Dienstleister zu einem professionellen Full-Service-Systemhaus für IT-Infrastruktur, IT-Service (Managed Service) und IT-Sicherheit entwickelt.

Das Unternehmen bietet ganzheitliche IT-Lösungen für Unternehmen und übernimmt auf Wunsch ganz oder teilweise die lückenlose, proaktive IT-Betreuung. Zum Kundenkreis zählen zahlreiche mittelständische Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen. niteflite hat seinen Firmensitz in Weilheim, 50 km südlich von München.

