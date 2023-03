Skoda Fabia II Lautsprecher nachrüsten Top Performance

Ein Soundsystem Upgrade mit hervorragenden Klangeigenschaften für den Skoda Fabia

Für den Skoda Fabia II Typ 5J von 2007 – 2014 gibt es neues Upgrade für die Lautsprecher des Standard Soundsystems. Fahrzeughalter die einen starken Pegel und ein detailreiches Klangbild in der Musikwiedergabe vermissen sind mit einem Upgrade der Lautsprecher beraten. Diese Maßnahme hat den größten Einfluss auf das Soundsystem und die Klangeigenschaften. Mit dem Paket Skoda Fabia II 4 x Lautsprecher Front und Heck wird ein System mit hochwertigen Klangeigenschaften und hoher Pegelfestigkeit angeboten.

Die Lautsprecher des Herstellers Hertz CK165L und CX165 für beide vorderen und hinteren Türen erreichen bis zu 300 Watt Maximalleistung. Für Skoda Fabia II Halter die das Upgrade über das ab Werk installierte Radio betreiben möchten, bietet das System mit 92DB einen sehr hohen Wirkungsgrad der mit hoher Abhörlautstärke und Pegelfestigkeit eine effiziente Musikwiedergabe gewährleistet. Durch den hohen Wirkungsgrad und die Belastungsfähigkeit erreicht das Lautsprecher Upgrade eine Top Performance im Fahrzeug.

Wer auf der Suche nach Lautsprechern ist die Dynamik und Details in den Musiktiteln herausarbeiten wird mit dem Hertz CK165L fündig, dass 2 Wege System verfügt über eine eigene Frequenzweiche für die Hoch- und Tieftöner in separaten Gehäusen. Zudem sind die Frequenzweiche für die Hochtöner mit zweistufigen Pegelwählern ausgestattet und ermöglichen so eine optimale Anpassung auf die Einbausituation hinter werkseitigern Einbaugittern. Im Shop von auto-lautsprecher.eu werden in der Kategorie Skoda Fabia Lautsprecher hochwertige Lösungen für das Soundsystem im Fahrzeug angeboten.

Die Lautsprecher im Skoda Fabia II sind mit fahrzeugspezifischen Halterungen in den Türen befestigt, es können keine Lautsprecher ohne solche Halterungen im Fahrzeug getauscht werden. Die Lautsprecherpakete aus unserem Webshop werden mit fahrzeugspezifischen Halterungen und Adapterkabel für den Anschluss an die bestehenden KFZ-Kabel in den Türen geliefert. Damit entfällt ein lästiges Kabelziehen durch das Fahrzeug es werden die originalen Leitungen vom Radio zu den Lautsprechern für die Signalübertragung genutzt. Das Upgrade für die Lautsprecher wird nur vom Radio aus betrieben ist aber auch erweiterbar mit externer Endstufe.

Um die Türverkleidung zu entfernen gibt es im Webshop auch Ausbauwerkzeug in der Form von Kunststoffhebeln die keine Kratzer im Interior hinterlassen. Damit die Akustik im Fahrzeug verbessert wird empfehlen wir zusätzlich eine Türdämmung die auf die Klangeigenschaften im Fahrzeug einen großen Einfluss haben. Die Türdämmung wird mit selbstklebenden Alu-Bitumenmatten die auch im Webshop von auto-lautsprecher.eu erhältlich sind durchgeführt und an den Innenseiten der Türaußenbleche angebracht. Damit werden auch störende vibrierende Fahrzeugteile ruhiggestellt und die Basswiedergabe bis zu 7 DB gesteigert. Der Einbau für die Skoda Auto-lautsprecher ist auch vom handwerklich geschickten Fahrzeughalter durchführbar ohne zusätzlich eine Werkstatt zu beauftragen.

Auto-lautsprecher.eu bietet hochwertige Lautsprecher für verschiedene Fahrzeugmodel an um das werkseitig installierte Standard Soundsystem aufzuwerten. Rund um das Thema Lautsprecher Einbau werden jeden Menge Tipps von Profis vermittelt.

