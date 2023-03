Avmatsim kommuniziert hochsensible Inhalte der Pharma-Branche mit Tixeo

Security-by-Design der Videokonferenz-Software garantiert Absicherung gegen Spionage

Die Daten, mit denen die Avant-garde Materials Simulation Deutschland GmbH (Avmatsim) arbeitet, sind von hohem Wert und strengstens vertraulich. Sie brauchen Schutz beinahe wie im Spionagefilm. Das Unternehmen ist einer von nur wenigen Anbietern weltweit, die durch ihre selbst entwickelte GRACE-Software die Vorhersage der Kristallstruktur von Molekülen ermöglichen. Diese Daten kommen bei der Entwicklung neuer medizinischer Wirkstoffe zum Einsatz. Bei den Kunden von Avmatsim handelt es sich entsprechend um Großkonzerne aus der Pharmaindustrie.

Weil ein Verlust dieser sensiblen Daten so schwerwiegende Folgen hätte – nicht nur finanziell – muss jede arbeitsbezogene Kommunikation streng vertraulich sein. Avmatsim und seine Mitarbeitenden müssen sicherstellen, dass keinerlei Informationen nach außen dringen. Dazu zählt heute selbstverständlich auch die Kommunikation in Videokonferenzen. Die Nutzung der meisten gängigen Anbieter wäre für Avmatsim ein No-Go – denn kaum einer bietet eine wirklich sichere Verschlüsselung an. Wenn Kunden auf den Einsatz gängiger Plattformen bestehen, finden diese daher in einem abgetrennten Raum über ein eigens dafür bestimmtes Gerät statt. Bei der internen Kommunikation aber kann Avmatsim die Plattform für seine Videokonferenzen frei wählen.

Covid-Pandemie: Die isolierte Kommunikation muss plötzlich remote funktionieren

Bis noch vor wenigen Jahren galt eine strikte Working-from-Office-Policy und die Frage nach hochsicheren Videokonferenzen stellte sich nicht. Dann jedoch kam die Corona-Pandemie und stellte Avmatsim vor eine viel komplexere Aufgabe als andere Unternehmen, die einfach auf die bekannten Anbieter zurückgreifen konnten. Plötzlich war es Realität, dass Gespräche über sensible Inhalte regelmäßig die Büroräume verließen. Die Herausforderung war klar: Avmatsim brauchte eine Videokonferenz-Plattform mit einer hochsicheren Verschlüsselung, die Angreifern keine Chance lässt. Zudem musste die Lösung aus Europa stammen, denn durch den US-amerikanischen Patriot Act sind dortige Anbieter verpflichtet, Kommunikationsdaten für den Zugriff durch Behörden verfügbar zu halten.

Bei ihrer Recherche stieß Elsa Gheziel-Neumann auf die Plattform von Tixeo. Tixeo stammt wie Avmatsim selbst aus Frankreich und ist von Beginn an secure-by-design. Tixeo ist der einzige Anbieter, dessen Ende-zu Ende-Verschlüsselung über eine CSPN-Zertifizierung der ANSSI (französische Behörde für Informationssicherheit) verfügt. Diese ist auch vom deutschen Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) als gleichwertig zu einem Zertifikat nach der Beschleunigten Sicherheitszertifizierung (BSZ) anerkannt. Bei Tixeo wird der Datenstrom an keiner Stelle der Kommunikation entschlüsselt. Die Verschlüsselungsschlüssel werden mit der Konferenz erstellt und ausschließlich zwischen den Teilnehmern ausgetauscht. Niemand sonst hat Zugriff auf die Schlüssel, womit es unmöglich ist, den Stream zu entschlüsseln. Dadurch ist die Lösung wie geschaffen für ein Unternehmen wie Avmatsim, wo der Schutz hochsensibler Daten an erster Stelle steht.

Sensible Inhalte teilen und sich sicher fühlen

Über die Pandemie-Zeit hat Tixeo sich bei Avmatsim etabliert und ist auch heute noch in täglichem Gebrauch. Bei der Kommunikation mit vielbeschäftigten externen Experten, für die Erreichbarkeit des Managements im Urlaub oder auf Dienstreisen, das tägliche Jour-Fixe oder die Screenshare-Funktion, während auf den Bildschirmen hochsensible Daten zu sehen sind – überall garantiert Tixeo eine schnelle Kollaboration, die nicht auf Kosten der Sicherheit geht.

Früher wäre es undenkbar gewesen, dass Videokonferenzen bei Avmatsim Teil des Arbeitsalltags sind. Viel zu groß waren angesichts der hochsensiblen Daten die Sicherheitsbedenken. Die Erfahrung mit Tixeo aber hat das geändert. Nun kann auch Avmatsim mit ruhigem Gewissen die Möglichkeit zu einer effektiven und schnellen Kollaboration per Video nutzen. Kein Wunder also, dass Elsa Gheziel-Neumann festhält: „Ich kann Tixeo vertrauen und fühle mich insgesamt sehr viel sicherer. Tixeo sind die Besten, wenn es um Sicherheit und Datenschutz in Videokonferenzen geht und das ist genau, was wir brauchen. Mit vielen weiteren Features macht es uns die Kollaboration im Alltag einfacher. Umso schöner, dass es eine französische Lösung ist. Sehr viel mehr Menschen sollten von Tixeo wissen und es nutzen.“

Tixeo ist das führende europäische Unternehmen für sichere Video-Kollaboration. Tixeo ist die einzige Videokonferenz-Technologie, die für ihre Ende-zu-Ende-Verschlüsselung von der ANSSI (Nationale Agentur für Computer- und Netzsicherheit Frankreichs) nach CSPN zertifiziert wurde. Diese Zertifizierung wird vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) anerkannt. Tixeo ist von zahlreichen staatlichen Stellen geprüft und mit dem Label „Cybersecurity Made in Europe“ und vielen weiteren zertifiziert. Diese Maß an unabhängiger Überprüfung ist einzigartig und macht Tixeo zur sichersten Software für virtuelle Meetings weltweit. Hauptsitz von Tixeo ist Montpellier, mit Niederlassungen in Deutschland und Spanien. Weitere Informationen finden Sie auf: https://www.tixeo.com/de/

