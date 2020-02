Neuheit: Gartenmöbel für jede Wetterlage

Gartenmöbel mit robustem Stoffbezug eignen sich für jede Wetterlage. Der Schweizer Gartenmöbelexperte Viplounge mit Sitz in Cham ZG produziert einzigartige Möbelstücke für Garten und Terrasse. Das wasserabweisende und pflegeleichte Sunbrella™-Material trotzt Wind, Regen und Sonne. Diese besonderen Gartenmöbel sind nicht nur praktisch, sondern bieten echten Wohnzimmerkomfort im Outdoor-Bereich.

Dauerhafter Schutz vor Nässe

Outdoor-Möbel müssen mit wechselhaftem Wetter zurechtkommen: Kurze, plötzliche Regenschauer sind im Sommer völlig normal. In solchen Fällen gilt es, die Sitzgelegenheit im Garten schnell vor der Nässe zu schützen. Rattanmöbel etwa müssen abgedeckt und die Kissen ins Trockene gebracht werden. Bei herkömmlichen Gartenmöbeln macht man sich daher oft nicht die Mühe, die Lounge für die kurze Nutzdauer vorzubereiten. Mit den neu entwickelten Gartenmöbeln von Viplounge ist dieser Aufwand jedoch nicht mehr nötig, denn Regentropfen perlen ganz einfach vom wasserabweisenden Sunbrella™-Stoffbezug ab. So ist die Outdoor-Lounge immer einsatzbereit – selbst bei etwas bedecktem Himmel.

Bestes Material für den Garten

Sunbrella™ wurde ursprünglich für Sonnenschirme und im Marinebereich eingesetzt. Bei Viplounge findet das Material nun auch bei Gartenmöbeln seine Verwendung. Der Sunbrella™-Stoffbezug ist dabei so konzipiert, dass weder Flüssigkeiten noch Schmutz in die Stofffaserung eindringen können. So erweisen sich die Allwetter-Outdoor-Lounge-Gartenmöbel als sehr wetterresistent und pflegeleicht. Noch dazu sind sie lichtecht und behalten daher selbst bei langer direkter Sonneneinstrahlung ihre Farbe.

Kurze Trocknung für schnelle Wiederverwendung

Der große Vorteil an der Outdoor-Lounge mit Sunbrella™-Material ist, dass man sie jederzeit benutzen kann. Bei herkömmlichen Polsterungen ist nach einem Regenguss viel Geduld gefragt, bis die Lounge wieder trocken ist. Nicht so bei den Gartenmöbeln von Viplounge: Das Sunbrella™-Material ist mit sogenanntem Quick-Dry-Schaumstoff gefüllt. Anders als gewöhnliche Schaumstoffe saugt er die Feuchtigkeit nicht auf. Stattdessen fließt das Wasser dank der offenen Zellen sofort ab, sodass der Stoff nach nur 20 Minuten wieder trocken ist. So entsteht ein neues Lebensgefühl im Garten.

Mehr Zeit durch einfache Pflege

Die Allwetter-Gartenmöbel für die Outdoor-Lounge sind dank Sunbrella™-Material besonders pflegeleicht. Flüssigkeiten perlen sofort ab und Flecken lassen sich leicht mit warmem Wasser entfernen. So sind die Möbelstücke auch für Familien mit kleinen Kindern gut geeignet. Schließlich kann es schnell passieren, dass der Nachwuchs sein Getränk auf der Polsterung verschüttet. Bei Viplounge ist das kein Problem – das robuste Material verhindert, dass sich Flecken tief in der Stofffaserung ausbreiten. Und weniger Zeitaufwand für Pflege bedeutet mehr Zeit für Entspannung im Outdoor-Wohnzimmer.

Höchster Komfort im Garten

Die robusten Outdoor-Lounge Gartenmöbel von Viplounge sind nicht nur praktisch, sondern bieten auch höchsten Komfort. Die Polsterung ist sehr bequem und kommt daher einem gemütlichen Sofa gleich. Der Quick-Dry-Foam-Schaumstoff lässt Flüssigkeiten durchsickern und bietet eine äußerst weiche Sitzfläche. Das eigentliche Wohnzimmer lässt sich damit ganz leicht in den Garten und auf die Terrasse verlegen. So sind diese unkomplizierten Lounges ein echter Lifechanger und erfreuen mit Sicherheit jeden Gartenliebhaber.

Die Allwetter Outdoor-Lounge Gartenmöbel mit Sunbrella™-Stoffbezug sind in der Schweiz auf viplounge.ch in verschiedenen Farben und Kombinationen erhältlich. Durch ein unkompliziertes Stecksystem lassen sich die einzelnen Elemente der Gartenmöbel ganz leicht miteinander verbinden. Mehr Informationen zum Sunbrella™-Material findet man auf der Webseite.

Viplounge entwickelt hochwertige Rattan-Gartenmöbel und Outdoor-Lounges. Mit viel Erfahrung und Know-How bietet der Schweizer Gartenmöbelexperte seinen Kunden ein breit gefächertes Angebot an Möbelstücken für Garten und Terrasse. Viplounge steht für beste Qualität, leistbare Preise und individuelle Beratung. Die Bedürfnisse der Kunden stehen an höchster Stelle – diese lässt Viplounge direkt in die Möbelproduktion miteinfließen.

Viplounge hat sich auf Rattan Gartenmöbel und wetterfeste Outdoor Lounges spezialisiert und beeindruckt hierbei mit einem umfassenden Angebot. Von der Rattan Lounge und dem Gartentisch bis hin zur Rattan Bar, findet sich alles, was das Gartenmöbel Herz begehrt. Dabei können die Loungemöbel über den Online-Shop entweder bequem ohne Versandkosten von zu Hause aus bestellt, oder aber auch in einem der vielen Viplounge Geschäfte besichtigt, ausprobiert und gekauft werden.

Firmenkontakt

Viplounge Home & Garden AG

Oliver Lawson

Brunnmatt 15

6330 Cham

+44 536 14 15

info@viplounge.ch

https://www.viplounge.ch/

Pressekontakt

Evergreen Media AR GmbH

Alexander Rus

Fallmerayerstraße 6

6020 Innsbruck

+44 536 14 15

office@evergreenmedia.at

https://www.evergreenmedia.at/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.