Buchtipp: Pferdeseele

Pferdefreunde aufgepasst. Wieder gibt es ein neues Pferdebuch im Karina-Verlag.

Buchbeschreibung:

Katinka fühlt sich von den Menschen missverstanden und oftmals sogar gequält. Niemand scheint sie auf Dauer behalten zu wollen und die bildschöne Hannoveranerstute muss sich immer wieder an neue Menschen und Reitställe gewöhnen. Sie sehnt sich nach Beständigkeit. Doch dann trifft sie auf Jessi und plötzlich werden Katinka zum ersten Mal in ihrem Leben Liebe, Wertschätzung und Verständnis entgegengebracht. Langsam öffnet sich die Stute dem jungen Mädchen und offenbart ihr, was all die Jahre niemand sehen wollte. Damit auch andere Menschen die Pferdeseele besser verstehen, erzählt Katinka ihre Geschichte.

Produktinformation:

Taschenbuch: 116 Seiten

Sprache: Deutsch

ISBN-10: 3966980819

ISBN-13: 978-3966980814

Vom Hersteller empfohlenes Alter: Ab 14 Jahren

Das Buch ist auch als E-Book erhältlich!

Über die Autorin:

Marie-Therese Goldmann wurde am 14.06.1994 in Dresden geboren. Schon während ihrer Mittelschulzeit hatten es ihr zwei Hobbies besonders angetan:

Das Schreiben von Geschichten und die Arbeit mit Pferden. Diese beiden Leidenschaften verband sie schließlich in ihrem Erstlingswerk „Sieh es mit meinen Augen – eine Geschichte aus Sicht eines Pferdes“. Im Dezember 2016 erschien auch ihr zweites Buch: „Schnee – Das Pony aus dem Wald“.

Danach folgte, aufgrund der Geburt ihrer ersten Tochter, eine lange Pause. Diese wurde mit der Veröffentlichung von „Wie ein Sonnenstrahl am Nachthimmel“ im Jahr 2019 beendet. 2020 veröffentlichte sie ihr Erstlingswerk als Selfpublisherin und brachte im Karina-Verlag das Buch „Pferdeseele“ heraus.

