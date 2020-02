Das Buch „Der Blaubeerfuchs / The Blueberryfox“ ist ein Zauberbuch in Deutsch und Englisch. Vollgefüllt mit liebevollen Illustrationen und einer kleinen Überraschung.

Für den kleinen Fuchs steht der erste Schultag vor der Türe, doch seine Mutter findet ihn nicht obwohl er sich so gefreut hat darauf. Was mag wohl da für ein Missgeschick passiert sein, dass der Fuchsjunge sich nicht in die Schule traut. Ob Mama Fuchs das wieder richten kann?

Das sagt ein Amazon Kunde zu dem Buch:

2 Sprachige Geschichte

Ich habe das Buch gelesen und es ist total schön geworden. Es ist in 2 Sprachen geschrieben was ich toll finde und auch sehr gut zum lernen. In der Schule fangen sie früh mit Englisch an und so kann man dann gleich die Geschichte dafür verwenden. Es ist sehr schön geschrieben und die farbigen Bilder sind echt schön geworden. Es geht hier um Ewu den kleinen Fuchs.

Ich liebe die Geschichte und kam sehr schnell rein. Es ist leicht der Geschichte zu folgen und ich werde sie noch einige mal lesen.

Die Geschichte die Karin und Wiebke hier geschrieben haben ist für klein aber auch für groß geeignet.

Top Buch Top Empfehlung

Ideal wenn Kinder anfangen englisch zu lernen.

(Quelle Amazon)

Buchbeschreibung:

Dieses Kinderbuch ist ein Zauberbuch in Deutsch und Englisch. Vollgefüllt mit liebevollen Illustrationen und einer kleinen Überraschung.

Ein wertvolles Buch über Probleme und deren Lösung. Hervorragend geeignet um Sprachen zu erlernen.

Produktinformation:

Gebundene Ausgabe: 58 Seiten

Verlag: Nova MD; Auflage: Erstauflage (27. Oktober 2017)

Sprache: Deutsch, Englisch

ISBN-10: 3961116628

ISBN-13: 978-3961116621

