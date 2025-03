Neues Postgesetz: Ausschreibung und Vergabe von Briefdienstleistungen und Porto

Aktuelles LIVE-Webinar: Das neue Postgesetz 2025 und der Einkauf von Briefdienstleistungen

Das neue Postgesetz ist verabschiedet und hat erhebliche Auswirkungen auf die Abwicklung des Briefverkehrs in Deutschland. Diese Veränderungen erfordern von Vergabestellen und Unternehmen eine Anpassung an die neuen Leistungsvorgaben. In unserem Seminar erfahren Sie alles Wissenswerte, um sich optimal auf die neuen Rahmenbedingungen vorzubereiten und Ihre Ausschreibungen rechtssicher und effizient zu gestalten.

Der Postmarkt ist in Bewegung:

Endlich ein neues Postgesetz nach mehr als einem Vierteljahrhundert!

Endlich ein neues Postgesetz nach mehr als einem Vierteljahrhundert! Die Nachfrage hält an:

Die sichere und wirtschaftliche Zustellung von Post wird gebraucht.

Die sichere und wirtschaftliche Zustellung von Post wird gebraucht. Fehler können teuer sein:

Umsatzsteuerbefreiungen werfen neue und alte Fragen auf.

Unser Seminar stellt in diesem dynamischen Umfeld das neue Postgesetz aus der Sicht von Großversendern vor. Ein besonderer Fokus liegt dabei auch auf Absendern der öffentlichen Hand.

Aus dem Inhalt:

Marktüberblick

Das neue Postgesetz 2025 – Was sind die wichtigsten Punkte der Novelle?

Den Bedarf richtig erfassen

Lose und Leistungsbeschreibung

Nachhaltigkeitsziele

Eignungskriterien

Kriterien zur Bewertung des wirtschaftlichsten Angebots

Flexible Vertragsgestaltung und Umsatzsteuer

Dieses Seminar wendet sich an Fach- und Führungskräfte innerbetrieblicher Poststellen, Einkäufer, Controller und an sonstige operativ Verantwortliche aus den Bereichen Druckzentrum, Organisation, Zentrale Dienste, Kommunikation und Beschaffung, die an der Ausschreibung und Vergabe von Briefdienstleistungen beteiligt sind und sich über die kostenminimierenden Möglichkeiten professioneller Ausschreibungen informieren möchten. Das Seminar ist auch geeignet für Anbieter entsprechender Dienstleistungen.

Planen Sie ein innerbetriebliches Seminar oder ein individuelles Mitarbeitercoaching? Dann sind Sie bei uns ebenfalls an der richtigen Adresse. Denn wir bieten Ihnen fast jede Veranstaltung auch als INHOUSE-Seminar an. Gerne beraten wir Sie persönlich.

Bei Fragen kommen Sie gerne jederzeit auf uns zu – wir freuen uns auf ein Gespräch mit Ihnen.

Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Website online unter:

https://sdl-akademie.de/neues-postgesetz/