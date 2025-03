DRPGroup wurde als Best Video Agency of the Year ausgezeichnet

Drei Gold-Awards für die Filmsparte der Kreativagentur

Die DRPGroup wurde bei den Communicate Lens Awards 2025 zur Videoproduktionsagentur des Jahres gekürt und räumte insgesamt vier Preise ab, die das Know-how der global agierenden Kreativagentur in den Bereichen Live-Action, Animation und Hybrid-Eventproduktion würdigen.

Allein in drei Projektkategorien wurde die DRPGroup mit Gold ausgezeichnet. In der Kategorie „Best Video Targeted to the Internal Audience“ gab es die Würdigung für das Projekt „BT Moments That Matter“. Der Film bot den BT-Mitarbeitern eine Plattform, um authentische Geschichten über ihre eigenen Erfahrungen zu erzählen, sei es über die Ankunft eines neuen Familienmitglieds oder über die Herausforderungen, denen sie als Pflegende gegenüberstehen. Durch die Darstellung echter emotionaler Momente fängt das Video die Wirkung dieser neuen Familienurlaubsrichtlinie ein, die das Engagement von BT widerspiegelt, seine Mitarbeiter in den wichtigsten Phasen ihres Lebens zu unterstützen.

Eine weitere Goldmedaille in der Kategorie „Best Live or Experiential Video“ ging an das Projekt „EE Live Big Broadcast“. Das Projekt brachte das hybride Veranstaltungserlebnis auf die nächste Stufe, indem es Live-Energie mit überzeugendem Film-Storytelling kombinierte und dabei interaktive Segmente, aufgezeichnete Filme und Live-Diskussionen zu einem persönlichen und dynamischen Erlebnis verknüpfte. Die Mitglieder des EE-Teams standen im Mittelpunkt des Geschehens und traten als Moderatoren und Teilnehmer auf. Die vom in Großbritannien sehr populären TV-Moderator Rylan Clark moderierte Show hielt das Publikum mit einer Mischung aus Unterhaltung, Strategie und Party bei Laune. Die Ergebnisse sprachen für sich – 91 Prozent der Mitarbeiter waren stolz auf ihre Kollegen, 87 Prozent gewannen Klarheit über ihre Rolle und 86 Prozent blickten zuversichtlich in die Zukunft.

Über eine Gold-Auszeichnung konnte sich die DRPGroup auch in der Kategorie „Best Animation“ für „WCCC Uniform Reveal Film“ freuen. Der Start des Worcestershire County Cricket Clubs musste die umfangreiche Geschichte des Vereins einfangen und gleichzeitig auf die kommende Saison einstimmen. Das Ergebnis ist ein mutiger, energiegeladener Animationsfilm, der Tradition mit einem frischen, modernen Twist verbindet. Basierend auf dem historischen Erbe der englischen Grafschaft Worcestershire schuf die DRPGroup eine visuelle Erzählung, die bei Fans, Spielern und Sponsoren gleichermaßen gut ankam. Der dynamische Stil und die zeitgemäßen Schnitttechniken des Films erweckten das Trikot zum Leben und zelebrierten die Identität des Vereins. Mit über fünf Millionen Aufrufen auf allen Kanälen, rekordverdächtigen Vorbestellungen für das 2024er-Shirt und einem deutlichen Anstieg des Ticketverkaufs erwies sich die Kampagne als ein kraftvolles Schaufenster für Kreativität und Wirkung.

Diese Auszeichnungen spiegeln das Engagement der DRPGroup wider, ihren Kunden innovative und wirkungsvolle Inhalte zu liefern und sicherzustellen, dass ihre Geschichten beim Publikum ankommen. Scott Horsfield, DRPGroup Head of Film: „Diese Auszeichnungen belohnen die Kreativität unseres Teams und das Vertrauen, das unsere Kunden in uns setzen, wenn es darum geht, ansprechende und wirkungsvolle Inhalte zu liefern. Ob Film, Animation oder Live-Erlebnis – wir sind immer auf der Suche nach neuen Wegen, um die Grenzen des Geschichtenerzählens zu erweitern. Martin McKean, Head of Creative Film and Animation, fügt hinzu: „Diese Projekte zeigen die Kraft einer großartigen Zusammenarbeit, sowohl innerhalb unseres Teams als auch mit unseren Kunden. Ein so breites Spektrum an Arbeiten, von internen Kommentaren bis hin zu Erlebnis- und Animationsfilmen, ist ein echter Beweis für die Stärke unseres kreativen Ansatzes.“

Die DRPGroup verfügt über mehr als 45 Jahre Erfahrung in der Produktion von Unternehmensvideos und Filmen. Mit einer Mischung aus inspirierendem Storytelling und handwerklichem Können schafft das Kreativteam immer wieder Produktionen, die national und international ausgezeichnet werden. Die Bandbreite reicht vom 90-Minüter in Spielfilmlänge und Unternehmensfilmen bis hin zu Short Social Videos. Auch in Deutschland ist die DRPGroup an ihrer Niederlassung in Köln mit dem Filmangebot erfolgreich vertreten.

