Neues Buch von Viola Möbius: Detox your Life! Welche Menschen du in deinem Umfeld haben willst. Und welche nicht.

Befreie dich von Energievampiren und Negativpiraten – für ein Upgrade deines Lebens

Jeder von uns wünscht sich ein ideales Umfeld – eine Familie, die uns Energie und Zuspruch gibt. Einen Freundeskreis, der uns beflügelt und so akzeptiert, wie wir sind. Eine Nachbarschaft, in der wir uns geschätzt fühlen und eine Partnerschaft, die unsere Lebensqualität steigert. Die Sehnsucht danach ist groß. Schließlich brauchen wir neben den vielen Krisen auf der Welt nicht noch destruktive Zeitgenossen. Doch nur wenige bewegen sich in den herbeigesehnten Kreisen. Warum ist das so? Schließlich entscheiden wir selbst, mit wem wir uns treffen, austauschen und verbinden. Und was passiert, wenn wir zu vielen Minuspolen in unserem Alltag Raum geben?

Die Wahrheit ist: Die Qualität unseres Bekanntenkreises bestimmt die Qualität unseres Lebens. Sie beeinflusst unsere Zufriedenheit, mentale Gesundheit und entscheidet über Triumph oder Versagen. Ein gesundes Netzwerk macht glücklich und erfolgreich, toxische Verbindungen lassen uns verkümmern. Aus diesem Grund wirft Viola Möbius‘ „Detox your Life! Welche Menschen du in deinem Umfeld haben willst. Und welche nicht“ ein helles Schlaglicht auf unsere Beziehungen. Kein Buch bisher hat so klar vor Augen geführt, wie sehr destruktive Gemüter uns schaden. Die Folgen sind schlimmer und weitreichender, als wir glauben.

Freunde, Partner, Kollegen, Bekannte – allesamt beeinflussen sie unser Denken und Handeln. Je öfter wir uns negativen Energien aussetzen, desto mehr färben sie ab, bremsen uns aus und vergiften unser Selbstbild. Brutal klar und zugleich entwaffnend humorvoll beleuchtet Viola Möbius, mit welcher Kraft andere auf unser Wohlbefinden einwirken. Worauf sie Einfluss nehmen, und was passiert, wenn Energieräuber an uns zerren. Die Selbstliebe-Botschafterin appelliert an jeden Einzelnen: Prüfe deine Kontakte! Befreie dich von missgünstigen Arschlöchern! Halte dich ab heute von Negativpiraten fern!

Tipps, Tools, Techniken: Ein Handbuch für die menschliche Fastenkur

Wie das gelingt, wie jeder Abstand schafft, durchhält und keine neuen Blutsauger anlockt, erklärt die energiesprühende Unternehmerin anhand zahlreicher Beispiele und Anleitungen. Ihr Ratgeber liefert Ideen, Geschichten, Erklärungen, Strategien, Übungen, Aufgaben und wissenschaftliche Tests, die gemeinsam helfen, das eigene Denken und Handeln zu verändern. Abgestimmte Fragenkataloge ermöglichen Klarheit über seine Mitmenschen. Viola Möbius entschlüsselt, wie ein idealer Kontaktkreis aussehen sollte und wie jeder sich einen solchen erschaffen kann. Stück für Stück bekommen Leser Entschlackungstechniken an die Hand: Welche Personen tun mir wirklich gut? Welche entziehen nur Energie? Wann es Zeit ist, sich von Giftmischern zu verabschieden? Und wie packt man den Entzug souverän an?

„Detox your Life!“ dient als Universaltool, um gute Seelen zu erkennen, die einen fördern, fordern, und inspirieren. Es liefert echte Gebrauchsanweisungen, um eingefahrene Einstellungen, Glaubenssätze und Taten zu hinterfragen; um Fehlannahmen, zerstörerische Konditionen, limitierende Gewohnheiten aufzulösen und mit authentischen, starken Mustern zu überschreiben. Das Handbuch wimmelt vor Mutproben und Hilfestellungen: eine Qualitäts-Checkliste für Freunde, der A-bis-Z-Check, Partner-Checklisten 1 bis 3, die Zweite-Chancen-Checkliste. Dazu kommen Anleitungen für den Umgang mit neidischen Freunden, negativen Kollegen und anstrengenden Familienmitgliedern. Leser finden No-Gos fürs Miteinander, goldene Regeln sowie einen Zehn-Punkte-Code für gesunde Beziehungen. All diese Tipps und Tools helfen, die eigene Situation auf den Prüfstand zu stellen und sich Stück für Stück ins starke Ich zu kämpfen.

Weniger ist mehr – außer bei der Selbstliebe

Edutainerin Viola Möbius ist es gelungen, das ernste Thema mit viel Leichtigkeit, Witz und Empathie zu transportieren. Dank ihres Humors, ihrer Menschenliebe und Klarheit lässt sich so manch bittere Erkenntnis besser ertragen. Inspiration oder Zwangsjacke? Lesende fühlen sich entlastet von Gruppenzwängen und Follower-Druck; befreit davon, sich permanent regulieren, anpassen und immer den Erwartungen anderer entsprechen zu müssen. Ob ein Netzwerk uns limitiert oder hervorhebt – wir allein entscheiden, wem wir Aufmerksamkeit schenken. Seite für Seite verstehen wir besser, wie es gelingt, Vampire loszulassen, sein Netzwerk zu entgiften und mehr Zufriedenheit und Wirkung zu spüren. Mit viel Charme motiviert Viola Möbius, seinem Herzen zu folgen, sich selbst zu lieben und sein Glück aktiv zu gestalten – für ein echtes Upgrade des eigenen Lebens.

1.000 Vorträge weltweit, 250.000 Zuhörer, 18 Bücher, mehr als 60 bereiste Länder und knapp 165 Zentimeter geballte Power – Viola Möbius ist Unternehmerin, Rednerin und Autorin mit Herz und Schnauze. Als Top-Speakerin referierte sie im Berliner Regierungsviertel, für das Ministerium für Wirtschaft Baden-Württemberg sowie in zahlreichen namhaften Unternehmen. Ihre Bücher und Programme verändern Menschen nachhaltig. Mit Energie, Elan und Esprit motiviert und coacht Viola Möbius Zögerer und Zweifler darin, die Herausforderungen des Alltags anzugehen und zu meistern. Sie betrachtet es als ihre Lebensaufgabe, andere zu befähigen, beruflich und privat über sich hinauszu-wachsen. In Webinaren, Seminaren und Vorträgen begeistert sie mit Erfahrung, Know-how und Leidenschaft. https://violamoebius.com/

