Neues Buch: „Meine Zweifel können mich mal!“

Karina Reys Erfolgsbuch: Praktische Tipps, humorvolle Anekdoten und inspirierende Einblicke, um Zweifel in Stärke und Authentizität zu verwandeln.

„Meine Zweifel können mich mal!“ – Das Buch von Karina Rey, das Ängste in Mut verwandelt, erschienen im Campus Verlag. Mit Vorworten von Hermann Scherer und Sabina Kocherhans.

Frankfurt – 20. Oktober 2024:

Karina Rey, bekannt aus unzähligen TV-Produktionen als Karina Thayenthal und ausgezeichnet mit dem Deutschen Fernsehpreis, hat sich in ihrem neuesten Werk „Meine Zweifel können mich mal!“ einem Thema gewidmet, das uns alle betrifft: den eigenen Ängsten und Zweifeln. Doch anstatt diese wie gewohnt zu verdrängen oder zu bekämpfen, lädt Rey ihre Leser*innen dazu ein, diese zu hinterfragen, zu verstehen und in Kraft umzuwandeln.

Ein Buch für jede Bühne des Lebens

Als erfahrene Trainerin für Auftrittskompetenz und interkulturelle Kommunikation bietet Rey nicht nur fundierte Einblicke, sondern auch eine Fülle an praktischen, leicht umsetzbaren Tipps, um sich beruflich und privat selbstbewusster zu präsentieren. Ob in Verhandlungen, auf der Bühne oder im Alltag – ihre Methode verspricht, die Antwort auf die Frage zu finden, ob man „wirklich gut genug“ ist. Dabei bleibt sie stets authentisch und verständlich.

„Meine Zweifel können mich mal!“ ist mehr als nur ein Ratgeber. Es vereint das Beste aus Sachbuch, persönlicher Erzählung und humorvoller Autobiografie. Berührende und urkomische Anekdoten aus dem Leben der Autorin lockern die theoretischen Inhalte auf und machen das Buch zu einem mitreißenden Leseerlebnis.

Buchlaunch und erste Erfolge

Vor gerade einmal zehn Tagen in München offiziell vorgestellt, ist das Buch bereits jetzt ein Erfolg. Auf der internationalen Frankfurter Buchmesse sorgte es für großes Aufsehen und ist nach nur wenigen Tagen fast zur Hälfte ausverkauft. Die Lesetour durch die Schweiz, mit Stopps in Zürich, Bern und Basel, begeistert das Publikum. Nächster Halt: Solothurn, am kommenden Dienstag, 22. Oktober.

Zukunftspläne und internationale Ausweitung

Im November startet Karina Rey eine Lesereise durch Österreich mit Veranstaltungen in Wien (Dienstag 12. November, Buchhandlung Morawa, Wollzeile 11) und Graz (Donnerstag 7. November, Buchhandlung Morawa/Moser, Am Eisernen Tor 1). Ab Frühjahr 2025 wird sie mit ihrem Buch durch Deutschland touren und sicherlich viele neue Fans gewinnen.

Neben ihrer Arbeit als Autorin und Trainerin blickt Karina Rey auf eine spannende berufliche Vergangenheit zurück. Sie hat nicht nur als Reiseleiterin gearbeitet, sondern auch als Brunnenbauerin 5 Jahre im ländlichen Kamerun gelebt. Zusammen mit ihrem Mann Stefan Rey unterrichtet sie an mehreren Universitäten und gibt Workshops für Unternehmen und schult Führungskräfte und Teams in den Bereichen Selbstbewusstsein, Diversity, Auftrittskompetenz und interkulturelle Kommunikation.

Fazit: Ein Muss für alle, die ihren Zweifeln die Stirn bieten wollen

„Meine Zweifel können mich mal!“ bietet praktische Hilfestellungen, spannende Geschichten und eine gehörige Portion Motivation. Es ist ein Buch, das ermutigt und inspiriert – und das in jeder Lebenslage.

Amazon

Karina Rey

Beratung | Workshops | Keynotes | Seminare

Fachbereiche:

Kulturvermittlung, Diversity & intercultural Collaboration, Selbstbewusstes und erfolgreiches Auftreten, interkulturelle Kommunikation & Wahrnehmung

Kontakt

Dialogcompetence GmbH

Stefan Rey

Finkenweg 28

3110 Münsingen

0763022777



http://www.karina-rey.com

Bildquelle: Adrienne Meister