30 Jahre Acquarello: Deutschlands bester Italiener feiert sein 30-jähriges Jubiläum mit kulinarischen Gastspielen von illustren 3-Sterneköchen!

Seit 1994 begeistert Mario Gamba in seinem Acquarello in Bogenhausen mit seiner „Cucina del Sole“ und erntete dafür unzählige Auszeichnungen wie „Bester Italiener Deutschlands“. Aktuell ist das Sternerestaurant laut dem renommierten „50 Top Italy“-Ranking weltweit auf Platz 12. Auf diesen Erfolgen ruht sich Chefkoch und Gründer Mario Gamba aber noch lange nicht aus:

Sein 30-jähriges Jubiläum zelebriert Mario Gamba unter dem Motto „Mario Gamba & Friends“ mit kulinarischen Gastspielen von einigen der besten Sterneköche, die Mario Gamba zu seinen Freunden zählt. Den Beginn machen am 23. und 24. Oktober gleich zwei 3-Sterneköche:

3-Sternekoch Enrico „Chicco“ Cerea vom „Da Vittorio“ wird mit seiner Küche am 23. Okt. begeistern und am 24. Okt. wird der niederländische 3-Sternekoch Jacob Jan Boerma aufkochen. Das ist erst der Anfang eine Reihe exzeptioneller kulinarischer Gastspiele. 2025 wird u. a. Heiko Nieder vom „The Restaurant“ im The Dolder Grand, Zürich mit seiner jungen und innovativen Gourmetküche brillieren und viele weitere Gastspiele werden sich anschließen.

23. Okt. 2024: 3-Sternekoch Enrico „Chicco“ Cerea vom „Da Vittorio“

Zum Start kocht der 3-Sterne-Koch Chicco Cerea vom „Da Vittorio“ bei Bergamo auf. Chicco, der mit Starköchen wie Roger Vergé, Heinz Winkler, Ferran Adrià, und Jean-Georges Vongerichten arbeitete, revolutionierte mit seinem Bruder Roberto die italienische Küche. Heute zählen die „Da Vittorio“ Sternerestaurants in Brusaporto, Lombardei, in St. Moritz, Schweiz und in Shanghai, zum Olymp der Spitzengastronomie. In seinen Menüs interpretiert Chicco Cerea mit besten saisonalen und lokalen Zutaten die klassische italienische Küche zeitgemäß und hebt sie auf eine neue Stufe. Für das 30-jährige Acquarello Jubiläum hat der Lombarde ein exklusives 5-Gänge-Menü kreiert, das so in Deutschland garantiert noch nicht serviert wurde.

24. Okt. 2024: 3-Sternekoch Jacob Jan Boerma vom „The White Room by Jacob Jan Boerma“

Am 24. Oktober schwingt der niederländische Spitzenkoch Jacob Jan Boerma den 3-Sterne-Kochlöffel in der Küche des Acquarello. Boermas Küche ist präzise und detailorientiert. Sie vereint Perfektion und Exzellenz auf höchstem kulinarischem Niveau. Seine über 25-jährige Karriere verhalf Bourma zu dem Ruf einer Ikone der internationalen Spitzengastronomie. Seine Menüs spiegeln seine Leidenschaft für unbedingte Perfektion und seine Passion für erstklassige Zutaten wider. Für das Acquarello-Jubiläum bringt der 3-Sternekoch seine außergewöhnliche Küche von seinem „The White Room by Jacob Jan Boerma“ in Amsterdam exklusiv ins Acquarello nach München.