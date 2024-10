Neueröffnung: Old Oak Restaurant Bad Sooden-Allendorf

Old Oak Restaurant Bad Sooden-Allendorf: Neueröffnung am Mittwoch, 2. Oktober, 19 Uhr

Das Old Oak Restaurant öffnet am Mittwoch, den 2. Oktober, um 19 Uhr seine Türen und lädt zur großen Neueröffnung ein!

Unter dem neuen Namen erwartet die Gäste eine brandneue Speisekarte voller köstlicher Vorspeisen, saftiger Hauptgerichte und unwiderstehlicher Desserts. Das Old Oak Restaurant-Team legt besonderen Wert auf Frische, Regionalität und Nachhaltigkeit – ein echter Genussmoment für alle, die gerne gut essen.

Vorspeisen

– Little Caesar Salad + Croutons: Frischer Salat mit knackigen Croutons.

– Grilled Cheese Sandwich + Tagessuppe: Perfekt für alle Käseliebhaber!

– Surf and Turf + Brioche: Eine einzigartige Kombination für echte Feinschmecker.

Für die Kids

– Burger, Schnitzel, Nuggets: Kleine Portionen für die kleinen Gäste!

Hauptgerichte

– Old Oak Burger – Der Burger mit Biss!

Die Leidenschaft für frische Zutaten, Regionalität und Nachhaltigkeit spiegelt sich in diesem Burger wider. Ein saftig gegrilltes Rindfleisch-Patty, hausgemachte Paprika-Bohnen-Sauce, geschmolzener Cheddar-Cheese und die unverwechselbare Bacon Jam sorgen für ein Geschmackserlebnis, das man nicht verpassen sollte. Frische Tomaten, knackige Gewürzgurken, Blattsalat und BBQ-Mayo runden dieses Highlight ab.

– Chili Cheese: Würziger Genuss für alle, die es scharf mögen.

– Hot Dog: Ein Klassiker mit dem gewissen Extra.

– Lachs Sous Vide: Für alle Fischliebhaber, serviert mit einer Zitronen-Pfefferkruste.

– Rumpsteak Sous Vide: Perfekt gegart und zart.

– Veggie Burger Roter Bun: Ein echter Gaumenschmaus für vegetarische Gäste!

Dips

– Chimichurri

– Bacon Jam Mayo

– BBQ Mayo

– Old Oak

– Salsa

Salate

– Salat-Bowl: Frische Gurken, Tomaten, Avocado, Kürbis, Mais und Kraut, serviert mit Caesar Dressing, Essig-Öl oder Schmand.

– Toppings: Croutons, Garnelen

Desserts

– Duett vom Kürbis: Eine süße Überraschung!

– Lotus Crumble

– Pistazieneis

– Schoko-Brownie mit Eis

– Spaghettieis: Ein süßer Klassiker.

Beilagen

– Bratkartoffeln

– Cornribs

– Süßkartoffelstampf

– Steakhouse-Pommes

– Wings

Das Old Oak Restaurant verspricht eine Vielzahl köstlicher Highlights und lädt alle Gäste zu einer kulinarischen Entdeckungsreise ein. Das Team freut sich darauf, exzellente Speisen in gemütlicher Atmosphäre zu servieren und die Gäste rundum zu verwöhnen!

Adresse:

Old Oak Restaurant

Am Bahnhof 2

D-37242 Bad Sooden-Allendorf

Weitere Informationen sind unter www.restaurant-solte.de oder www.old-oak-gastronomie.de zu finden.

Das Old Oak Restaurant-Team freut sich darauf, viele Gäste bei der Neueröffnung begrüßen zu dürfen!

Die Old Oak GmbH steht für außergewöhnliche Burger-Erlebnisse und vereint modernes Restaurantambiente mit innovativen Food-Truck-Konzepten.

Der Fokus liegt auf den Old Oak Burger Restaurants und den Old Oak Burger Food-Trucks, wo kulinarische Handwerkskunst mit einem modernen Twist kombiniert wird.

Die saftigen Burger-Kreationen werden mit fein gegartem Fleisch, hausgemachten Saucen und frischen, regionalen Zutaten zubereitet – jeder Biss ist ein Highlight.

„Die legendären Old Oak Burger sorgen für unvergessliche Geschmackserlebnisse, ob in unseren Restaurants oder unterwegs an unseren Food-Trucks. Unsere Gäste schätzen die hohe Qualität und die besondere Atmosphäre, die wir mit Liebe zum Detail kreieren.

Entdecken Sie die Welt von Old Oak und genießen Sie frische, hochwertige Burger, wo auch immer Sie uns antreffen – in unseren Restaurants oder an einem unserer Food-Truck-Standorte.“

Weitere Informationen:

www.eskinivvach-eschwege.de

www.old-oak-gastronomie.de

