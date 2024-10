Wouter Heijmann ist neuer Managing Director bei Keter Germany

Wechsel der Führungsspitze bei Global Player für Lifestyle-Produkte

Wolframs-Eschenbach, 01.10.2024 – Keter, ein weltweit führender Anbieter von Kunststoff-Lifestyleprodukten ( www.keter.com), startet in Deutschland mit einem neuen Geschäftsführer ins neue Halbjahr: Wouter Heijmann folgt auf Godwin Pfeiffer, der sich nach 18 Jahren in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Bis zum Jahresende wird er dem Unternehmen jedoch noch in beratender Funktion zur Seite stehen.

Für die Partner im Handel bringt der personelle Wechsel keine Änderungen mit sich. Dazu Pfeiffer: „Wir werden unsere Kundenbeziehungen in jeder Hinsicht so fortsetzen, wie man das von uns gewohnt ist: geprägt von einem Austausch auf Augenhöhe, Flexibilität – auch bei der Innovationsfindung -, Liefertreue und vielen anderen Eigenschaften, die unsere Kunden an uns seit Jahrzehnten schätzen.“

Godwin Pfeiffer hatte bis zum Jahr 2017 die ABM Italia S.p.A mit der Marke KIS vom Start-up zum Marktführer im DIY-Segment aufgebaut und wurde mit der Übernahme des Unternehmens durch Keter zum Geschäftsführer der D-A-CH Gesellschaft und Managing Director der Indoor-Produktsparte ernannt. Seit 2023 zeichnete er außerdem auch für die Sparte Outdoorprodukte verantwortlich. Unter seiner Führung wurden die Sortimente, die Verträge sowie die Vertriebs- und Logistikstrategie der beiden Unternehmen harmonisiert und Keter schnell als kundenorientierter und zuverlässiger Partner des Einzelhandels wahrgenommen. Auch wurden immer wieder Produktinnovationen in Kooperation mit dem Handel realisiert, während es gleichzeitig gelang, das Sortiment nach dem Prinzip des One-Stop-Shops zum Vollsortiment zu erweitern.

Teamplay hat weiterhin hohen Stellenwert

Pfeiffers Nachfolger Heijmann ist ebenfalls schon seit mehreren Jahren für Keter tätig und seit 2022 Managing Director von Keter BeNeLux. Die deutsche Geschäftsführung übernimmt er nun zusätzlich und freut sich auf die neue Aufgabe. Seine ersten inhaltlichen Schwerpunkte will er auf den weiteren Ausbau des deutschen Standorts und Teams legen. Dazu Heijmann: „Ich bin ein großer Freund des Teamplays und der Kundenorientierung. Deshalb werden wir die Zukunft auch als Team gestalten. Das gilt intern, im Hinblick auf unsere Mitarbeitenden, aber ebenso auch extern im Hinblick auf unsere Kunden. Derzeit sind wir noch in der Planungsphase und erarbeiten Konzepte für verschiedene Projekte, nach denen wir dann ab Jahresbeginn schrittweise vorgehen werden.“

Heijmann bringt dazu über zwanzig Jahre Erfahrung in der internationalen Unternehmensentwicklung mit und eine beachtenswerte Erfolgsbilanz in der transformativen Führung.

Keter ist seit 70 Jahren branchenführend in der Herstellung von Produkten aus Kunstharzstoffen und ebenso lange inspiriert die Marke die Menschen mit innovativen und hochwertigen Produkten, mit denen sie in ihrem Haus und Garten ein außergewöhnliches Ambiente schaffen können. Wir konzentrieren uns darauf, Produkte zu kreieren, die stilvoll, praktisch und langlebig sind, und über Funktionen verfügen, die Menschen helfen, Momente gemeinsam zu genießen.

