Neuer Distributor für Industrie 4.0 Software OPC Router

inray erweitert Vertriebsnetzwerk für OPC Router in Peru, Ecuador und Bolivien durch Partnerschaft mit Vertix Technologies

inray gibt mit Freude bekannt, dass Vertix Technologies als neuer Preferred Distributor für das internationale OPC Router Distributoren-Netzwerk gewonnen wurde. Durch diese strategische Partnerschaft erweitert inray sein Vertriebsnetzwerk für den OPC Router um die Länder Peru, Ecuador und Bolivien.

Der OPC Router ist eine leistungsstarke Softwarelösung für die Umsetzung von Industrie 4.0. Er ermöglicht die Kommunikation und Datenübertragung zwischen unterschiedlichen Systemen und Komponenten in der industriellen Produktion. Durch die Integration des OPC Routers können Unternehmen ihre Produktionsprozesse optimieren, Datenflüsse vereinfachen und Effizienzsteigerungen erzielen.

Vertix Technologies ist ein etabliertes Unternehmen mit langjähriger Erfahrung in der Automatisierungsbranche. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Lösungen und Dienstleistungen für unterschiedliche Industriesektoren an. Mit ihrem fundierten Fachwissen und ihrem starken Engagement für Kundenzufriedenheit ist Vertix Technologies der ideale Partner für inray, um den OPC Router erfolgreich in den Märkten Peru, Ecuador und Bolivien zu vertreiben.

Mike Elsen, CEO von inray, äußert sich begeistert über die Zusammenarbeit: „Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Vertix Technologies als Preferred Distributor für den OPC Router. Mit ihrer langjährigen Expertise und ihrem Fokus auf Kundenzufriedenheit sind sie eine sehr gute Ergänzung für unser internationales Vertriebsnetzwerk. Gemeinsam werden wir Industrie 4.0 und die Optimierung industrieller Abläufe in den Märkten Peru, Ecuador und Bolivien vorantreiben und unseren Kunden dabei helfen, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu steigern.“

Über Vertix Technologies:

Vertix Technologies ist ein renommiertes Unternehmen, das sich auf Automatisierungslösungen spezialisiert hat. Mit einem breiten Portfolio von Produkten und Dienstleistungen bietet Vertix Technologies innovative Lösungen für verschiedene Branchen, einschließlich der industriellen Automatisierung. Das Unternehmen hat sich durch sein technisches Know-how und seinen erstklassigen Kundenservice einen Namen gemacht und ist bestrebt, optimale Lösungen für seine Kunden bereitzustellen.

inray ist ein führender Anbieter von Lösungen für Industrie 4.0 und die Optimierung industrieller Abläufe und Prozesse. Das Unternehmen bietet innovative Produkte und Dienstleistungen für die Prozessoptimierung, Datenerfassung sowie die Integration von Automatisierungssystemen. Mit dem Fokus auf Zuverlässigkeit, Effizienz und Zukunftssicherheit unterstützt inray seine Kunden dabei, ihre Produktionsabläufe zu optimieren und Wettbewerbsvorteile zu erzielen.

