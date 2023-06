Sommerliche Kultur- und Genusshighlights im Hotel Therme Meran

Meraner Gartennächte, Musikwochen und Midsummer Nights

Der Veranstaltungskalender der Südtiroler Passerstadt Meran präsentiert sich auch in diesem Sommer mit einer Vielzahl an spannenden Programmhighlights. Ob ausgewählte Live-Acts auf dem Thermenplatz, Open-Air-Konzerte in den Gärten von Schloss Trauttmansdorff oder unterhaltsame Abende im Rahmen der Midsummer Nights: Das Vier-Sterne-Superior Hotel Therme Meran im Herzen der charmanten Innenstadt ist der ideale Ort, um sich an lauen Abenden in lebendiger Atmosphäre zu vergnügen. Bis Ende September 2023 erwartet Besucher das vielfältige Kulturprogramm – passend zu den diversen Live-Acts bietet der Meraner Markt für Feinschmecker allerlei aus der Region.

Wer eine sommerliche Auszeit mit Wohlfühlfaktor sucht, ist während der warmen Jahreszeit im Südtiroler Meran genau richtig. Hier können sich Besucher auf einige unterhaltsame Programmpunkte ganz im Zeichen eines erlebnisreichen Sommers freuen – und das in unmittelbarer Nähe zum Hotel Therme Meran im Herzen der Kleinstadt. Von Juni bis August versüßen die Meraner Gartennächte mit Musik aus aller Welt, wie zum Beispiel James Bay und Sportfreunde Stiller, inmitten des Seerosenteichs im botanischen Garten von Schloss Trauttmansdorff. Musikalisch wird es auch bei den Meraner Musikwochen, dem Südtirol Festival merano.meran: Vom 16. August bis zum 20. September findet unweit des Hotel Therme Meran eines der bedeutendsten Festivals für klassische Musik in Europa statt. Beeindruckende Orchester und Kammermusik-Ensembles bis hin zu einzigartigen Interpreten versprechen in dieser Zeit Gästen einen musikalischen Genuss. Komplett kostenfrei für alle Besucher sind die Midsummer Nights von Juli bis August, welche von emotionsstarker Musik gekennzeichnet sind. An sechs Abenden findet jeweils ab 21 Uhr eine Show am Sandplatz oder Thermenplatz statt, wie beispielsweise „Sergio Cortes“ – eine Michael Jackson live tribute show. Bevor die Stadt abends zu einem der diversen Live-Acts einlädt, kommen Genussliebhaber an jedem Samstag von März bis Oktober von 9 bis 13 Uhr auf ihre Kosten – denn der Meraner Markt lockt mit allerlei Attraktionen aus der Region. Eingebettet im Herzen der Altstadt finden Besucher an den insgesamt 22 Ständen echte „Made in Südtirol“-Produkte aus der regionalen Landwirtschaft und traditionellem Handwerk.

Im Zentrum von Meran gelegen, eignet sich das Hotel Therme Meran ideal als Ausgangspunkt für verschiedenste Kultur- und Genussveranstaltungen. Viele Events können fußläufig erreicht, jene am Thermenplatz bereits vom Balkon des Vier-Sterne-Superior Hotels aus erlebt werden. Bevor es abends in die Stadt geht, laden hier drei ausgezeichnete Wasserwelten zur Erfrischung an einem warmen Sommertag ein. Das Sky Spa auf der Dachterrasse gibt einen fantastischen Panoramablick auf Meran und die umliegende Bergwelt frei. Hier entspannt man auf 3.200 Quadratmetern – entweder im Sole-Infinity Pool, in den zwei Panoramasaunen mit Stadtblick oder im Garden Spa im Erdgeschoss umgeben von Palmen. Ein zusätzliches Highlight ist der bequeme Zugang zur Therme Meran mit neuem Bio Nature Pool über den Bademanteltunnel.

Weitere Informationen zum Hotel Therme Meran und dem Veranstaltungskalender unter hoteltermemerano.it/de/meran-er-leben/veranstaltungen.

