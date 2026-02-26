Neue Studie zur Kundenkommunikation: LDB Trendreport 2026 zeigt, worauf es im Autohaus jetzt ankommt

Berlin, 24. Februar 2026. Mit dem neuen Trendreport 2026 legt die LDB Gruppe eine umfassende Analyse zur Entwicklung der Kundenkommunikation im Autohandel vor. Der Report basiert auf aktuellen Studien, Umfragen und Praxiserfahrungen und gibt Einblicke in die Erwartungen der Kundinnen und Kunden – und wie Autohäuser ihnen künftig gerecht werden können.

Die zentrale Erkenntnis: Die Anforderungen steigen weiter – Kundinnen und Kunden erwarten heute flexible Kanäle, schnelle Reaktionen und einen Service, der persönlich bleibt, auch wenn er digital ist. Besonders die Bedeutung von KI-gestützten Assistenten, Messaging-Diensten wie WhatsApp und die Fähigkeit zur nahtlosen Kommunikation über alle Kanäle hinweg nehmen deutlich zu.

Kundenservice 2026: Mehr Kanäle, weniger Geduld

Ob telefonische Terminvereinbarung, spontane WhatsApp-Nachricht oder KI-gestützter Chat: Die Kontaktmöglichkeiten werden vielfältiger – aber damit auch komplexer. Laut Trendreport wird das Telefon zwar weiterhin bevorzugt genutzt, doch die Kombination mit digitalen Touchpoints wird zum neuen Standard. Immer mehr Kundinnen und Kunden nutzen etwa KI-Tools, um Informationen vorab zu filtern, Anfragen zu stellen oder schneller mit dem Autohaus in Kontakt zu treten.

»Unsere Auswertungen zeigen, dass die Kundenkommunikation im Autohaus vor einem entscheidenden Wendepunkt steht. Wer heute noch in Kanälen denkt, verliert den Überblick – und am Ende den Kontakt zum Kunden. Erfolgreiche Betriebe denken aus Kundensicht, verknüpfen digitale und persönliche Kontaktpunkte intelligent – und schaffen so echte Nähe,« ist Doris Gietl, Head of Business Development, Sales & Marketing der LDB Gruppe, überzeugt

Relevanz für Kfz-Betriebe

Der Trendreport richtet sich an Entscheiderinnen und Entscheider in Autohäusern, Werkstätten und Handelsbetrieben. Er liefert praxisnahe Hinweise, wie sich Prozesse verschlanken lassen, wie KI-Agenten im Alltag entlasten können – und warum die Qualität des Services künftig nicht mehr durch die Anzahl der Kanäle, sondern durch deren intelligente Verzahnung bestimmt wird.

Über die LDB Gruppe

Die LDB Gruppe ist der führende deutsche Technologie-Anbieter für Kundenkommunikation und Kundenbeziehungsmanagement im Autohandel. Die Unternehmensgruppe steht für praxisgerechte digitale Anwendungen und Services für Autohäuser, Werkstätten und Automobilbetriebe. Das Familienunternehmen mit Hauptsitz in Berlin wurde 1973 gegründet und gilt als Pionier bei der Digitalisierung der Branche.

Als einziger Anbieter im Markt liefert die LDB Gruppe Lösungen für alle klassischen und digitalen Touchpoints und Kanäle. Mit profundem Wissen um die Erwartungen moderner Automobilzielgruppen unterstützt die LDB Gruppe damit die gesamte Kommunikationskette, so dass Kunden zielgruppengenau, systemübergreifend und ohne Medienbruch entlang der gesamten automobilen Customer Journey begleitet werden.

Die LDB Gruppe entwickelt alle Lösungen inhouse – von der KI-Steuerung über die Systemintegration bis hin zum Praxistest im Autohaus. In unserer Berliner »KI-Boutique« entstehen zukunftsweisende Technologien, die europaweit im Einsatz sind. Jedes Jahr bearbeiten unsere automotiv geschulten Spezialisten rund 5,5 Millionen Kundenkontakte – digital und analog. So verbinden wir menschliche Erfahrung mit technologischer Exzellenz – für messbaren Erfolg in der Kommunikation und im Prozess.

Weitere Informationen finden Sie unter www.ldb.de.