VITA COLA: Geschmacks-Vielfalt zum Probieren

VITA COLA startet mit zwei Cola-Sorten im Trend-Gebinde Dose in den westdeutschen Markt und begleitet die Markteinführung mit einer umfangreichen Bundle-Aktion.



Schmalkalden/Lichtenau, 26 Februar 2026. VITA COLA erweitert ihr Portfolio im westdeutschen Markt. Ab sofort sind VITA COLA Original und VITA COLA Pur in der 0,33-l-Dose in verschiedenen Regionen Westdeutschlands erhältlich. „Wir konnten unsere Distribution in diesen Gebieten im letzten Jahr weiter ausbauen. Jetzt erweitern wir das Gebindeangebot und bieten die beiden beliebten Cola-Sorten auch im angesagten Unterwegs-Gebinde an“, sagt VITA COLA Marketingleiterin Claudia Meincke. Dosen sind die TOP-Treiber im Cola-Markt. Von diesem Trend will auch VITA COLA profitieren.



„Das Dosen-Gebinde eignet sich zudem hervorragend, um Probierkontakte zu generieren und so Neukäufer für die Marke zu gewinnen“, erläutert Claudia Meincke. Deshalb lädt VITA COLA die Konsumenten jetzt unter dem Motto „Probier doch mal den Unterschied!“ zum Geschmackstest der beiden Sorten – VITA COLA Pur mit klassischem Cola-Geschmack und VITA COLA Original mit Zitrus-Geschmack – ein. Im Rahmen einer Bundle-Aktion werden exklusive Vorteilspacks mit je einer Dose VITA COLA Pur und VITA COLA Original zum deutlich vergünstigten UVP von 0,99 Euro angeboten.



Im Aktionszeitraum März/April stehen vorkonfektionierte Aktionsdisplays als Zweitplatzierungen im teilnehmenden Handel in Ost- und Westdeutschland bereit. Die Aktion wird auf den eigenen Social-Media-Kanälen von VITA COLA sowie durch Kooperationen mit Influencern begleitet.



Über VITA COLA

VITA COLA ist eine Marke der Thüringer Waldquell Mineralbrunnen GmbH aus Schmalkalden (Thüringen), einem Unternehmen der HassiaGruppe. Die HassiaGruppe ist ein Familienunternehmen mit einer rund 160-jährigen Firmen-Geschichte. VITA COLA wird bei Thüringer Waldquell sowie an weiteren Standorten der HassiaGruppe abgefüllt. Unter der Dachmarke sind 15 alkoholfreie Erfrischungsgetränke erhältlich: vier Cola-Sorten, ein Cola-Orangen-Mix, acht Limonaden und zwei Energy-Drinks. Zum Portfolio gehören vier zuckerfreie Erfrischungsgetränke.



