Neue Plasmastromquelle Q 4500 von Kjellberg mit Lantek-Software optimal nutzen

Darmstadt/Vitoria-Gasteiz, 14. Juli 2023 – Vor mehr als 60 Jahren hat Kjellberg Finsterwalde die erste industriereife Plasmaschneidanlage gebaut. Seine neueste und leistungsstärkste Entwicklung ist seit Juni lieferbar: die Plasmastromquelle Q 4500, die stärkste in der innovativen Q-Serie. Für die optimale Ausschöpfung ihres Potenzials stellt Lantek jetzt die Technologietabellen bereit und hat einen neuen Anschnitt-Typ entwickelt – verfügbar mit anderen neuen Funktionen im Software-Update 2023, den der IT-Spezialist auf der Messe Schweißen & Schneiden vom 11. bis 15. September in Essen vorstellt.

Die hohen Schnittqualitäten der Plasmastromquelle Q 4500 beim Schneiden von Baustahl, Edelstahl und Aluminium auch in größeren Materialdicken bis 120 Millimeter setzt neue Maßstäbe in der Branche. Mit einem Schneidstrombereich bis 450A ist sie die stärkste Plasmastromquelle in der neuen Q-Reihe von Kjellberg für präzises Plasmaschneiden in digitalisierten Produktionen, zu der auch die Anlagen Q 1500 und Q 3000 gehören. Hohe Schneidgeschwindigkeiten verringern zudem die Kosten und steigern die Effizienz. Über eine von Kjellberg entwickelte, browserbasierte Oberfläche sind Prozessdaten und Informationen aller Anlagenkomponenten in Echtzeit auf internetfähigen Geräten ortsunabhängig verfügbar.

Schulterschluss mit Herstellern von Komponenten und Maschinen

„Was Anwendern oft nicht bewusst ist: Um das ganze Potenzial einer Plasmaquelle nutzen zu können, braucht es eine leistungsstarke Software“, sagt Christoph Lenhard, Lantek-Vertriebsleiter für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Die Maschinen, die Hersteller im Kjellberg-Demozentrum in Finsterwalde bereitstellen, um für Interessenten Schneidtest machen zu können, können dort mit Software von Lantek programmiert werden. Die langjährige und vertrauensvolle Kooperation beider Unternehmen seit Ende der 1990er-Jahre ermöglicht es dem IT-Spezialisten, die Weiterentwicklung bei der Kjellberg-Plasmatechnologie zeitnah mit seiner Software zu unterstützen. Lenhard: „Für die optimale Nutzung von Q 4500 und der gesamten Q-Serie haben unsere Entwickler einen völlig neuen Anschnitt-Typ programmiert. Er erfüllt die Anforderungen von Kjellberg zur Verwendung der Stromquelle für die damit möglichen Schnittqualitäten.“ Blechfertiger, die Lantek nutzen, finden im Software-Update 2023 zudem die Technologietabellen von Kjellberg. Das erleichtert ihnen die Inbetriebnahme der Q-Serien-Plasmaquellen und führt sie schneller zum Ziel: ein optimales Schneidergebnis.

Lenhard: „Als Anbieter einer maschinenunabhängigen Software ist es unser Ziel, möglichst gut mit allen Herstellern von Komponenten und Maschinen zu kooperieren, um die Blechfertigung weiterzubringen. Denn wir möchten den Endkunden immer eine Software zur Verfügung stellen, die sie in der Anwendung aller Technologien auf ihrem momentanen Stand optimal unterstützt – sei es Autogen-, Laser- oder Wasserstrahltechnologien, Stanzen, Scheren oder eben die Plasmatechnologien.“ Dafür aktualisiert das Software-Haus sein Portfolio fortlaufend und bringt einmal im Jahr ein Update heraus – wie jetzt zur „Schweißen & Schneiden“, der Weltleitmesse für Füge-, Trenn- und Beschichtungstechnik.

Über Lantek

Lantek ist ein multinationales Unternehmen, das unter den Blech- und Metallbearbeitungs-unternehmen an der Spitze der digitalen Transformation steht. Mit seiner patentierten intelligenten Fertigungssoftware ermöglicht Lantek die Vernetzung von Produktionsstätten und macht sie zu intelligenten Fabriken. Das Dienstleistungsangebot wird abgerundet durch CAD-, CAM-, MES- und ERP-Lösungen für Unternehmen, die Metallteile aus Blechen, Rohren und Profilen mit beliebigen Schnitttechnologien (Laser, Plasma, Autogenschneiden, Wasserstrahlschneiden, Schlagscheren und Stanzen) herstellen.

Gegründet 1986 im Baskenland (Spanien), einem der wichtigsten europäischen Zentren für die Entwicklung von Werkzeugmaschinen, ermöglicht das Unternehmen die Integration von Blech- und Metallbearbeitungstechnologien mit modernster Software für das Produktionsmanagement. Lantek ist aktuell Marktführer in der Branche, dank seiner Innovationskompetenz und konsequenten Internationalisierungsstrategie. Mit mehr als 30.000 Kunden in über 100 Ländern und 20 eigenen Büros in 14 Ländern verfügt die Firma über ein umfangreiches Netz an Distributoren mit weltweiter Präsenz. Im Jahr 2020 entfielen 88 Prozent ihres Ertrages auf ihr Auslandsgeschäft.

