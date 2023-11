Pressemitteilung: Neue Künstlerin Diana Stutzke begeistert in der Galerie Inspire Art

Die Galerie Inspire Art freut sich, die Aufnahme der talentierten Künstlerin Diana Stutzke in ihr Portfolio bekannt zu geben. Geboren am 19. September 1971 in Greifswald und aufgewachsen in der malerischen Stadt Rostock, hat Diana Stutzke seit ihrer frühen Kindheit ihre außergewöhnliche Kreativität durch Zeichnungen zum Ausdruck gebracht. Porträts und Tiermalerei prägten bereits damals ihre Werke. Im Alter von 20 Jahren entdeckte sie ihre Leidenschaft für die Welt der Farben durch den Einsatz von Ölfarben und Leinwänden.

Nach einer kreativen Pause, bedingt durch Kindererziehung und berufliche Verpflichtungen, setzte Diana ihre künstlerische Reise im Jahr 2007 fort. Ihre Geschäftsräume wurden zu einem Ort, an dem intuitive und spontane Gemälde eine besondere kreative und spirituelle Atmosphäre schufen. Seit 2013 widmet sie sich intensiver der Malerei und erforscht eine Vielzahl von Materialien sowie Mal- und Zeichentechniken. Dabei experimentiert sie kontinuierlich auf der Suche nach ihrem einzigartigen künstlerischen Stil.

Der Durchbruch erfolgte im März 2017 bei „Rostock Kreativ“ in der Kunsthalle, als Diana zum ersten Mal eines ihrer Werke öffentlich präsentierte und in der Kategorie Gemälde den ersten Preis erhielt. Diesen Erfolg konnte sie 2019 erneut wiederholen und sich erneut gegen alle anderen Aussteller durchsetzen. Getrieben von positivem Feedback und dem Wunsch, ihr Talent weiter zu perfektionieren, absolvierte sie zwei Masterclass-Workshops in photorealistischer Malerei und Porträtmalerei bei dem renommierten niederländischen Maler Ralf Heynen.

Seit November 2022 setzt Diana Stutzke ihre künstlerische Reise fort, indem sie einen 8-monatigen Kurs in Bildhauerei an der Kunstschule Rostock absolviert. Diese Vielseitigkeit und kontinuierliche Suche nach künstlerischem Ausdruck machen Diana zu einer herausragenden Künstlerin, die die Welt mit ihren Werken bereichert.

„Die Galerie Inspire Art ist stolz darauf, Diana Stutzke in unserer Familie von Künstlern begrüßen zu dürfen. Ihre einzigartige künstlerische Reise, ihre Vielseitigkeit und ihr Streben nach Perfektionismus machen sie zu einer bemerkenswerten Bereicherung für die Kunstszene“, sagt Galerieinhaber Thomas Stephan.

Die Galerie Inspire Art lädt Kunstliebhaber, Sammler und Interessierte herzlich dazu ein, die Werke von Diana Stutzke zu entdecken und die faszinierende Reise dieser talentierten Künstlerin zu verfolgen. Die Ausstellung ist ab sofort in den Galerieräumen zu bewundern, und die Galerie Inspire Art freut sich darauf, die Besucher in die Welt von Diana Stutzke zu entführen.

>> Kunstwerke von Diana Stutzke entdecken

>> Informationen über die Galerie Insire Art

Die umfassende Expertise von Inspire Art im Kunsthandel eröffnet Ihnen eine Welt voller Möglichkeiten, um hochwertige Kunstwerke zu entdecken. Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihren kreativen Horizont zu erweitern und sich von einer breit gefächerten Auswahl an Stilen, Materialien und Farben inspirieren zu lassen. Verwandeln Sie Ihr Zuhause nach Ihren individuellen Vorstellungen und bereichern Sie es mit zeitlosen Kunstwerken, die Ihnen auch in den kommenden Jahren Freude und ständige Inspiration schenken werden.

Firmenkontakt

Galerie Inspire Art

Thomas Stephan

Hoyerswerdaer Str. 21

01099 Dresden

0351 3393959



https://www.inspire-art.de/kuenstler/diana-stutzke/

Pressekontakt

Galerie Inspire Art

Ulrike Rendle

Hoyerswerdaer Str. 21

01099 Dresden

0351 3393959



https://www.inspire-art.de/abstrakte-kunst

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.