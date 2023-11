Gräfenhof Tee: Qualität und Genuss vereint – „Kollektion“

Die neue Tee Kollektion beinhaltet 12 hochwertige Tee-Sorten + 2 saisonale Tees.

Die Gräfenhof Tee Manufaktur, ein führender Anbieter von hochwertigen Bio-Teeprodukten, freut sich, seine neueste Entwicklung auf dem Markt bekannt zu geben.

Die „Gräfenhof Tee Kollektion“ mit 12 neuen Tee -Angeboten + 2 saisonalen Tee-Sorten wird aktuell am Markt eingeführt.

Die Kollektion beinhaltet die Klassiker: Darjeeling Dream, Earl Grey DeLuxe, Clear Mint und Simple Camomile , die Besonderen: Japan Sencha, Chai Latte Tea, Sweet Vanilla, Forrest Berry Mix und Ginger Lemon und die Funktionellen: Balanced Vitality, Keep Calm und Sleeping Breeze. Darüber hinaus wird die Kollektion um die Saisonalen ergänzt, in diesem Fall Winter Magic und Spicy Baked Apple.

Die Abfüllung der Tees in den verwendeten Pyramiden Teebeuteln erzeugt ein unvergleich-liches Geschmackserlebnis, da die großblättrigen Tees sich hierin optimal entfalten können.

Die Philosophie von Gräfenhof Tee basiert auf der Überzeugung, dass Tee nicht nur ein Getränk ist, sondern ein Erlebnis. Das Unternehmen legt großen Wert auf sorgfältige Verarbeitung und strenge Qualitätskontrollen. Damit wird sichergestellt, dass jeder Schluck Gräfenhof Tee ein unvergleichliches Geschmackserlebnis bietet.

Das Unternehmen engagiert sich aktiv für den Schutz der Umwelt und arbeitet daran, seine

ökologischen Fußabdrücke zu minimieren. Von der Verwendung umweltfreundlicher Verpackungen bis hin zur Unterstützung von Projekten zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume der Teepflanzen, setzt Gräfenhof Tee auf eine nachhaltige Zukunft.

Die Gräfenhof Tee Manufaktur bietet eine breite Palette von Teesorten an, darunter klassische Schwarztees, erfrischende Grüntees, duftende Teemischungen sowie hervorragende Funktionstees für viele Unterschiedliche Lebensbereiche bzw. Anwendungen.

Gräfenhof Tee ist ein renommierter Anbieter von hochwertigen Bio-Teeprodukten. Mit exzellentem

Wissen über die Teeherstellung und einem Fokus auf Qualität, Genuss und Nachhaltigkeit hat sich Gräfenhof Tee als vertrauenswürdige Manufaktur etabliert. Das Unternehmen bietet eine vielfältige

Auswahl an Teesorten und strebt danach, einzigartige Geschmackserlebnisse zu bieten, während es gleichzeitig seinen ökologischen Fußabdruck minimiert.

Firmenkontakt

Gräfenhof Tee GmbH

Kai-Uwe Finger

Zum Furchthof 6

21614 Buxtehude

04167238930



http://www.graefenhof-tee.de

