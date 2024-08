Neue Führungswege: Coachende Haltung als Erfolgsfaktor

Alice Dehner hebt die Bedeutung einer coachenden Haltung hervor, um als Führungskraft in einer komplexen Arbeitswelt Mitarbeitende zu unterstützen.

Im Kontext einer zunehmend umfassenden und dynamischen Arbeitswelt betont Alice Dehner, Geschäftsführerin der dehner academy, die Notwendigkeit eines innovativen Ansatzes in der Führung: zum Beispiel eine coachende Haltung. Führungskräfte sehen sich mit steigenden Herausforderungen wie der Komplexität von Aufgaben, Fachkräftemangel und dezentralen Strukturen konfrontiert, was eine Weiterentwicklung der traditionellen Führungsansätze erfordert.

„Was soll ich denn noch alles machen als Führungskraft?“ Diese Frage sei laut Alice Dehner aktueller denn je. Es sei entscheidend, dass Führungskräfte ihre Rolle neu definieren und sich eher als Coaches ihrer Mitarbeitenden verstehen. Dies beinhalte, Verantwortung zu übertragen und Selbstständigkeit zu fördern, anstatt operativ einzugreifen. So könne den aktuellen Herausforderungen begegnet werden.

Die neuen Herausforderungen für Führungskräfte sind vielfältig. Neben der zunehmenden Komplexität der Umwelt und relevanten Themen sind qualifizierte Mitarbeitende schwer zu finden und zu halten. Führungskräfte müssen daher in die Entwicklung ihrer Mitarbeitenden investieren und ihnen Perspektiven aufzeigen. Die dezentrale Führung erfordert zudem ein hohes Maß an Vertrauen, um die Teams erfolgreich zu führen. In einer solchen Umgebung seien Empathie und die Fähigkeit, die Resilienz der Mitarbeitenden zu stärken, unerlässlich. „Nur wenn Führungskräfte ihre Mitarbeitenden ernst nehmen und ihnen die notwendige Verantwortung übertragen, können sie langfristig erfolgreich sein“, betont Alice Dehner.

Die coachende Haltung als Führungsansatz steht im Kontrast zur traditionellen autoritären Führung. Ein Vergleich aus dem Sport illustriert diesen Ansatz anschaulich: Ein Fußballcoach bereitet sein Team vor, entwickelt Strategien und unterstützt die Spieler von der Seitenlinie aus, ohne selbst ins Spiel einzugreifen. Ähnlich sollten Führungskräfte agieren und ihren Mitarbeitenden die Möglichkeit geben, ihr volles Potenzial zu entfalten. Dies erfordert, dass Führungskräfte empathisch agieren und ihre Kommunikationsfähigkeiten weiterentwickeln.

Für die Umsetzung der coachenden Haltung sind spezifische Kompetenzen erforderlich. Führungskräfte müssten lernen, Vertrauen aufzubauen und ihre Kommunikation gezielt zu steuern. Hierbei biete die Transaktionsanalyse mit den Ich-Zuständen wertvolle Werkzeuge. Diese Ich-Zustände – das freie Kind-Ich, das angepasste Kind-Ich, das Erwachsenen-Ich und das Eltern-Ich – beschreiben Verhaltensmuster, die in der Kommunikation eine zentrale Rolle spielen.

Das Erwachsenen-Ich steht für sachliche und logische Kommunikation, während das freie Kind-Ich Kreativität und Freude fördert. Das fürsorgliche Eltern-Ich unterstützt die Mitarbeitenden, während das kontrollierende Eltern-Ich für Delegation und Regelsetzung wichtig ist. Führungskräfte sollten flexibel zwischen diesen Zuständen wechseln, um die Entwicklung und Eigenverantwortung ihrer Mitarbeitenden zu fördern. „Eine bewusste Kommunikation und die Förderung der Eigenverantwortung sind der Schlüssel zu einer erfolgreichen coachenden Haltung“, so Alice Dehner.

Ein häufiger Fehler in der Führung liege in der Rückdelegation von Problemen. Anstatt Probleme selbst zu lösen, sollten Führungskräfte eine gute Problemanalyse durchführen und verstehen, wo ihre Mitarbeitenden Unterstützung benötigen. Dadurch können sie gezielt Input oder Training anbieten, um die Selbstständigkeit und Problemlösungskompetenz der Mitarbeitenden zu fördern.

Die coachende Haltung biete eine nachhaltige und effektive Lösung, um Unternehmen erfolgreich durch Wandel und Unsicherheit zu navigieren. Rein autoritäre Führung ist nicht mehr die richtige Antwort auf Krisen- Deshalb betont Alice Dehner die Wichtigkeit, die eigene Persönlichkeit und Kommunikationsfähigkeiten weiterzuentwickeln. Es lohne sich, im eigenen Unternehmen regelmäßig zu überprüfen, wie es um die coachende Haltung der Führungskräfte bestellt ist und gegebenenfalls in deren Entwicklung zu investieren.

In ihrem Business Podcast gibt Alice Dehner regelmäßig Impulse für Führungskräfte, Management-Input und Gedanken, die Unternehmen für die Zukunft stärken

Nähere Informationen zur dehner academy erhalten Sie unter: www.dehner.academy

Unter dem Motto: „Ihr Potenzial ist unsere Stärke“ unterstützt die dehner academy seit mehr als 30 Jahren mit Leidenschaft, Expertise und Erfahrung Menschen dabei, sich weiterzuentwickeln. Sie sind Experten für Organisationsentwicklung und Changemanagement, Beratung, Führungs- und Vertriebstrainings, Business- und Life-Coachings sowie in Ausbildungsreihen für Coaches, Führungskräfte und Personaler. Auf Basis ihres profunden, psychologischen Know-hows und der jahrzehntelangen Erfahrung bietet die dehner academy passgenau Konzepte, Maßnahmen und Lösungen für Management, HR und Fachkräfte, die sich weiterentwickeln wollen.

