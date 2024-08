21. Weimarer Optimierungs- und Stochastiktag im Oktober

Fast 20 Präsentationen von Best-Practice-Beispielen – Teilnahme kostenlos

Weimar / Grafing b. München, 27. August 2024 – Digitale Simulation ist aus Technologie, Forschung und Produktentwicklung kaum noch wegzudenken. Im Gegenteil: Um die Aussagekraft und den Nutzen der Simulation weiter zu steigern, werden zunehmend Tools zur parametrischen Designoptimierung und stochastischen Robustheitsbewertungen eingesetzt. Diesen Technologien widmet sich der Weimarer Optimierungs- und Stochastiktag (WOST) am 24. Oktober auf Schloss Ettersburg bei Weimar.

Die so genannte WOST Conference richtet sich an Ingenieure und Entscheidungsträger aller technischen Branchen und Wirtschaftsbereiche. Auf der Agenda stehen fast 20 Vorträge und Präsentationen über simulationsbasierte Optimierung in der Entwicklung und im Produktionsprozess. Zudem wird eine Brücke zur Nutzung von Künstlicher Intelligenz in Verbindung mit Simulations- und Versuchsdaten geschlagen. Die Referentinnen und Referenten kommen von namhaften Unternehmen und Marktführern wie Rheinmetall, Infineon, Liebherr, Continental, Pierburg und vielen mehr.

So berichtet Lukas Krupa von Mann+Hummel über vergleichende Analyse der Parameter- und Topologie-Optimierung im Automobilbau und David Schwarz von Daimler Truck über die Rolle von Metamodellen bei der Prüfung von Turboladerverdichtern. Christian Hugel vom Autozulieferer Hilite spricht über Design und Optimierung eines Motors mit Hilfe der Simulations-Software Ansys optiSLang, die Simulationsabläufe automatisiert, indem sie parametrische Modelle aus Ansys und anderen Programmen zu Prozessketten integriert.

Das Tool optiSLang hat seinen Ursprung in Weimar, wo es von der Firma Dynardo entwickelt wurde, die auch die WOST Conference ins Leben gerufen und über viele Jahre in der Community als Live-Event mit großer Resonanz etabliert hat. Dynardo wurde 2019 von Ansys als weltweit führendem Anbieter für digitale Simulation übernommen. In diesem Jahr wird die Veranstaltung erstmals von CADFEM als europäischem Premium-Partner von Ansys in Eigenregie organisiert.

Die Teilnahme ist kostenlos. Die Anmeldung ist ab sofort unter https://www.cadfem.net/de/en/cadfem-informs/wost-conference-2024.html möglich. Dort finden sich auch Hinweise zu Anreise und Übernachtung.

CADFEM wurde 1985 in Deutschland gegründet und ist heute mit fast 500 Mitarbeitenden an weltweit 35 Standorten einer der größten Anbieter von Simulationstechnologie und Digital Engineering. Als Ansys Apex Channel Partner setzt CADFEM auf die führende Technologie von ANSYS. Über die Software hinaus bietet CADFEM Beratung, Simulations-Berechnungen, Automatisierungen und IT-Lösungen bis hin zum Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) in der Produkt- und Prozessoptimierung. Mit über 100 Schulungen, zu denen auch Zertifikats-Lehrgänge gehören, ist CADEM außerdem einer der größten Weiterbildungsanbieter in der Technologie-Branche. Das Unternehmen betreut in Deutschland, Europa und weltweit mehr als 5.000 Firmen, Hochschulen und Forschungseinrichtungen. www.cadfem.net

