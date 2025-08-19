Neue Führung im Endpoint Management bei der ADLON Intelligent Solutions GmbH

Markus Büttner übernimmt Leitung und entwickelt Modern Device Management mit Security-Ausrichtung strategisch weiter

Ravensburg, August 2025 – Markus Büttner (36) ist seit dem 1. August 2025 neuer Head of Endpoint Management des IT-Beratungsunternehmens ADLON Intelligent Solutions GmbH. In seiner Rolle verantwortet er den Bereich Modern Device Management des Unternehmens.

Der erfahrene IT-Berater und -Architekt verfügt über langjährige Expertise in der Verwaltung und Optimierung von Endgeräten. Zuletzt war er bei einem renommierten IT-Dienstleister für Kunden aus unterschiedlichen Branchen und Unternehmensgrößen tätig, wo er maßgeblich alle Projektphasen im Bereich Endpoint Management gestaltete. Mit seinem fundierten technischen Know-how wird er die strategische Weiterentwicklung des Geschäftsbereichs Digital Workplace mit Fokus auf Endpoint Management und Security entscheidend vorantreiben.

Fokus auf Modern Device Management und Security

„Endpoint Management begleitet mich seit Beginn meiner beruflichen Laufbahn – von klassischer Softwareverteilung bis hin zu modernen, Cloud-basierten Lösungen“, erklärt Markus Büttner. „Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem ADLON-Team den Bereich Modern Device Management weiterzuentwickeln und unseren Kunden sichere, effiziente und anwenderfreundliche Lösungen zu bieten.“

Stärkung der Technologiekraft von ADLON

Mit dieser Besetzung stärkt ADLON gezielt ihre technologische Kompetenz im Bereich Digital Workplace. Endpoint Management bei ADLON umfasst den gesamten Lebenszyklus mobiler Endgeräte – von der Beschaffung über die Bereitstellung und sichere Verwaltung bis zum Geräteaustausch. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf dem Device-as-a-Service-Modell, das Kunden den Arbeitsplatz im Mietmodell bereitstellt, sodass sie sich auf ihre Wertschöpfung konzentrieren können.

Links:

https://adlon.de/device-as-a-service/

https://adlon.de/services/client-management/

Über Adlon Intelligent Solutions

Adlon erhöht die Produktivität, Flexibilität und Innovationskraft seiner Kunden durch maßgeschneiderte IT‐Lösungen. So entstehen Wettbewerbsvorteile, die Unternehmen brauchen, um in schnellen, datengetriebenen Märkten noch besser wirtschaften und nachhaltig wachsen zu können. Die Kundenstruktur der Adlon Intelligent Solutions GmbH umfasst globale Konzerne ebenso wie mittelständische Unternehmen, von Max Müller, Meckatzer, Thüga, Haas, DRK Tuttlingen, Uhlmann über Doppelmayr, Airbus bis hin zu Rolls‐Royce Power Systems. Von den Standorten in Ravensburg, Friedrichshafen und Ulm unterstützt Adlon seine Kunden bei der digitalen Transformation. Mit Beratung, Umsetzung und Betrieb in den Geschäftsbereichen Digital Workplace und Defence Intelligence.

Fakten zu Adlon

Familienunternehmen, seit 1988

60 Mitarbeiter an 3 Standorten in Deutschland: Ravensburg, Ulm, Friedrichshafen

Zertifiziert nach ISO 9001, ISO 14001 und ISO 27001

Managed ECO‐Partner Netzwerk

IT‐Beratungsunternehmen mit Umsetzungs‐ und Betriebskompetenz für den digitalen Arbeitsplatz

Mehr Informationen unter www.adlon.de

