Glamox veröffentlicht neue Ausgabe von lux & lumen als E-Paper

Hildesheim, 19. August 2025 – Die neue Ausgabe des Glamox Magazins „lux & lumen“ ist ab sofort als kostenloses E-Paper erhältlich. Die Publikation bietet fundierte Einblicke in aktuelle Entwicklungen intelligenter Lichtlösungen, nachhaltiger Produktstrategien und moderner Beleuchtungskonzepte für unterschiedlichste Einsatzbereiche – von industriellen Anlagen über Räume im Gesundheitswesen bis hin zu öffentlichen Außenbereichen.

Im Fokus der ersten Ausgabe steht das zirkuläre Produktdesign, bei dem Glamox konsequent auf recycelte Materialien, langlebige Komponenten und transparente Umweltproduktdeklarationen setzt. Bereits in der Entwicklungsphase wird so die ökologische Wirkung von Produkten vergleichbar und optimierbar gemacht.

LED-Ersatz Kits für mehr Energieeffizienz

Ein zentrales Thema ist die hocheffiziente Umrüstung bestehender Anlagen mit modernster LED-Technik. Retrofit-Projekte, wie sie in der Industrie zunehmend realisiert werden, bieten schnelle Amortisation, minimierten Wartungsaufwand und signifikante Energieeinsparungen – unterstützt durch kabellose Lichtmanagementsysteme wie Glamox Wireless Radio.

Viele Beispiele aus der Praxis

Ein Anwendungsbeispiel liefert das schwedische Kraftwerk Borås Energi och Miljö, das über 800 Leuchten durch vernetzte LED-Leuchten von Glamox ersetzt hat. Das Resultat: Rund 90 % Stromersparnis und dauerhaft reduzierte Betriebskosten. Weitere Beiträge zeigen, wie DarkSky-zertifizierte Leuchten bei Nacht Störungen der Umwelt deutlich reduzieren oder wie biodynamisches Licht in der Psychiatrie das Wohlbefinden der Menschen fördert. Neue Produktserien wie O40, i10 G2 oder MAX G2 verdeutlichen die Bandbreite innovativer Beleuchtung – robust, effizient und nachhaltig.

Jetzt entdecken oder zum Lesen downloaden unter:

Glamox GmbH

Die Glamox GmbH ist ein führender Anbieter von Lichtlösungen für den professionellen, landbasierten Beleuchtungsmarkt in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Wir bieten ein komplettes Produktsortiment an für Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen, gewerbliche und industrielle Bauten, Einzelhandel, Hotels sowie Restaurants.