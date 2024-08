Neue EU-Reparatur-Richtlinie in Kraft getreten

Wie Citizen Systems Nachhaltigkeit bei Drucklösungen unterstützt

Langlebige und wartungsarme Drucker tragen nicht nur zur Ressourcenschonung bei, sondern senken auch die TCO in Unternehmen.

Nachhaltigkeit fördern: Seit Anfang Juli 2024 ist die Richtlinie des Europäische Parlaments in Kraft getreten, die es Verbrauchern einfacher machen soll, Haushaltsgeräte zu reparieren. Die neue EU-Richtlinie zielt darauf ab, die Lebensdauer von weißer Ware wie Waschmaschinen, Geschirrspülern, Smartphones etc. zu verlängern und Abfall zu vermeiden.

Das Gesetz ist Teil der umfassenden Bemühungen der EU, nachhaltigen Konsum zu fördern und den Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft zu unterstützen. Eine entscheidende Rolle spielt dabei die Wartungsfreundlichkeit und Langlebigkeit von Produkten. Als internationaler Hersteller von Etiketten-, POS-, Kiosk- Foto- und mobilen Druckern hat sich Citizen Systems seit vielen Jahren durch seine robusten und wartungsarmen Drucklösungen als Vorreiter in dieser Hinsicht positioniert.

Überblick über das neue EU-Reparaturgesetz

Das neue Gesetz, das bis 2026 in nationales Recht umgesetzt werden muss, verpflichtet Hersteller, Konsumenten Reparaturmöglichkeiten auch nach Ablauf der gesetzlichen Gewährleistungsfrist anzubieten. Wesentliche Inhalte des Gesetzes:

1.Informationspflicht: Hersteller müssen klare und transparente Informationen über die Reparaturmöglichkeiten und -kosten bereitstellen.

2.Reparaturplattformen: Einrichtung nationaler Online-Plattformen, die Verbraucher mit Reparaturdiensten verbinden.

3.Reparaturförderung: Einführung von Reparaturgutscheinen und -fonds, unterstützt durch EU-Mittel.

Citizen-Drucker: Ein Beispiel für nachhaltige Technologie

Citizen ist bekannt für seine Drucklösungen, die nicht nur durch ihre hervorragende Druckqualität, sondern auch durch ihre überdurchschnittliche Langlebigkeit und Wartungsfreundlichkeit überzeugen. Diese Eigenschaften sind heute relevanter denn je, da die Anforderungen an die Nachhaltigkeit in der Technologiebranche steigen.

Seit vielen Jahren bietet Citizen Systems seinen Kunden Reparaturlösungen durch Garantieoptionen und Reparaturzentren in der gesamten EMEA-Region. Dies ermöglicht es den Kunden, zuerst zu reparieren und nur dann zu ersetzen, wenn es absolut notwendig ist. Dadurch erzielen Unternehmen über einen längeren Zeitraum hinweg eine hervorragende TCO ihrer Hardware.

Wartungsfreundlichkeit und Langlebigkeit

Citizen-Drucker zeichnen sich durch mehrere Merkmale aus, die ihre Wartungsfreundlichkeit und Langlebigkeit unterstützen:

1.Robustes Design: Die Drucker von Citizen sind für eine lange Lebensdauer konzipiert. Hochwertige Materialien und eine robuste Bauweise stellen sicher, dass die Geräte auch bei intensiver Nutzung in rauen Umgebungen zuverlässig funktionieren.

2.Einfache Wartung: Citizen-Drucker sind so konzipiert, dass sie mit minimalem Aufwand gewartet werden können. Der Zugang zu Verschleißteilen, wie beispielsweise neuen Druckköpfen, ist einfach. Der Austausch ist häufig ohne spezielle Werkzeuge möglich.

3.Effiziente Technologie: Citizen setzt auf Technologien, die den Verschleiß minimieren und die Betriebskosten senken. Das trägt nicht nur zur Langlebigkeit der Geräte bei, sondern reduziert auch die Umweltbelastung durch weniger häufige Ersatzteile und Reparaturen.

Unterstützung der EU-Initiative

Citizen unterstützt die EU-Initiative zur Förderung der Reparaturkultur. Durch die Bereitstellung langlebiger und wartungsarmer Drucker trägt das Unternehmen aktiv zur Reduzierung von Elektroschrott und zur Förderung einer nachhaltigen Nutzung von Ressourcen bei. Kunden profitieren von einer längeren Nutzungsdauer ihrer Geräte und geringeren Betriebskosten, während die Umwelt durch weniger Abfall und eine effizientere Ressourcennutzung geschont wird.

Garantie und erweiterte Serviceoptionen

Citizen bietet seinen Kunden nicht nur qualitativ hochwertige Produkte, sondern auch hervorragende Servicebedingungen:

1.Standardgarantie von 2 Jahren: Alle Citizen-Drucker werden mit einer zweijährigen Garantie geliefert*, die Kunden Sicherheit und Vertrauen in ihre Investition gibt.

2.Erweiterte Garantieoptionen: Kunden haben die Möglichkeit, eine erweiterte Garantie von 3 bis 5 Jahren zu erwerben. Diese zusätzlichen Garantien bieten noch mehr Schutz und sorgen für langfristige Sicherheit und Unterstützung.

3.Reparaturzentren: Citizen betreibt spezialisierte Reparaturzentren, die persönlichen Service bieten. In diesen Zentren nehmen sich die Techniker die Zeit, die Bedürfnisse und Probleme der Kunden genau zu verstehen und maßgeschneiderte Lösungen anzubieten.

Technologien für die Zukunft

Das neue EU-Reparaturgesetz markiert einen wichtigen Schritt in Richtung von nachhaltigem Konsum und Ressourcenschonung. Citizen erfüllt durch seine langlebigen und wartungsarmen Drucker die Bedürfnisse seiner Kunden nach zuverlässigen und langlebigen Produkten und setzt damit ein starkes Zeichen für die Zukunft der Technologiebranche.

*Die 2-Jahres-Standardgarantie gilt für zwei Jahre oder bis zu 150 km (je nachdem, was zuerst eintritt). Gilt nur für POS-, Etiketten-, Kiosk-, tragbare und Fotodrucker – nicht für alle enthaltenen mechanischen Druckteile.

Citizen Systems Europe betreut mit Niederlassungen in London und Esslingen die gesamte EMEA-Region. Das Unternehmen bietet eine breite Palette an Druckern für Industrie, Handel, Gesundheitswesen und mobile Anwendungen, im Speziellen Etiketten-, Barcode- und POS- sowie mobile- und Fotodrucker. In jedem Fall werden die Produkte des Unternehmens über ein Netzwerk an spezialisierten Partnern vertrieben und unterstützt.

Citizen Systems Europe ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Citizen Systems Japan und Teil der Citizen Watch Company of Japan. Die weltweite Gruppe produziert die weltbekannten Eco-Drive-Uhren sowie Mini-Drucker, Industriedrucksysteme und Werkzeugmaschinen, Quarzoszillatoren, LEDs und andere elektronische Komponenten.

Firmenkontakt

Citizen Systems Europe

Jörk Schüßler

Otto-Hirsch-Brücken 17

70329 Stuttgart

0711/3906 400



http://www.citizen-systems.com

Pressekontakt

Vitamin11 Marketingberatung

Gina Nauen

Ulrich-Kaegerl-Str. 19

94405 Landau

09951600601



http://www.vitamin11.de

Bildquelle: www.citizen-systems.com