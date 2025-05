Neu: Das systemische KartenSet. Mit Fotomotiven Einschränkungen erkennen, Ressourcen aktivieren und Veränderung bewirken

Bonn – Auf der Grundlage neurowissenschaftlicher und hypnosystemischer Erkenntnisse hat Juliane Wasserbauer ein Kartenset mit 75 Fotomotiven zusammengestellt. Sie unterstützen Coachs, Supervisoren, Organisationsberaterinnen und Therapeuten, einschränkende Verhaltensweisen und innere Blockaden ihrer Klienten durch damit korrespondierende Bildkarten sichtbar und besprechbar zu machen. Das Kartenset und ein einführendes Booklet mit praktischen Anwendungsbeispielen sind soeben im Bonner Weiterbildungsverlag managerSeminare erschienen.

In der hypnosystemischen Beratung geht es um das Wecken und Nutzen schlummernder Potenziale, die Klienten ihre Handlungsmöglichkeiten aufzeigen. Bilder liefern hierfür eine wertvolle Unterstützung. Sie erleichtern den unerlässlichen emotionalen Zugang, um inneren Blockaden und einschränkenden Verhaltensmustern auf die Spur zu kommen, denen mit bloßer Willensanstrengung allein nicht beizukommen ist. Hierfür liefert das Kartenset mit seinen in einem vierjährigen Evaluationsprozess ausgewählten Bildern sowohl einschränkende als auch zielführende Motive. Der (limitierende) Ist-Zustand wird damit bewusst in den Veränderungsprozess einbezogen und gewürdigt, die Person in ihrer Kompetenz gestärkt und der Zugang zu Ressourcen aktiviert. Im Beratungsprozess wird die einschränkende mit der zieldienlichen Bildkarte verknüpft. Das Limitierende dient als Erinnerungshilfe für das Zieldienliche, womit der Brückenschlag zwischen dem bewussten Denken und dem Unwillkürlichen gelingt.

Ein Beispiel aus der Praxis: Ein Klient fühlt sich chronisch erschöpft und möchte fitter werden, setzt seine sportlichen Aktivitäten aber nie um. Als die Beraterin ihn bittet, ein Motiv für sein anvisiertes Ziel auszusuchen, fällt seine Wahl erstaunlicherweise auf das Bild eines scheinbar faulen, schlafenden Bären. Intuitiv wählt er eine Karte für den Ist-Zustand aus. Seine Begründung, guten Gewissens faul sein zu dürfen, macht ihm aber bewusst, wie viel er in seinem beruflichen Kontext bereits leistet. Im weiteren Beratungsverlauf entscheidet er sich als zieldienliches Bildmotiv schließlich für das Foto eines Bergsteigers auf einem Berggipfel. Ihm wird über das Motiv deutlich, dass es seines aktiven Handelns bedarf, seine Lebensumstände in Richtung einer gesunden Balance zwischen Berufs- und Privatleben zu ändern.

Self Leadership, Ziel- und Visionsbildung, Stressbewältigung, Konfliktmanagement sowie Work-Life-Balance sind einige der Themen, die mit dem Kartenset bearbeitet werden können. Ergänzt wird das Set durch ein Booklet mit einer Einführung und Beispielen zu Methoden für Einzel- und Gruppensettings wie dem „Wunsch- & Horror-Ich“ oder dem „Inneren Team“ sowie einem Vorwort des Begründers der hypnosystemischen Therapie Dr. Gunther Schmidt und einer Empfehlung von Ruth Seliger, der Pionierin in Bereich Positive Leadership.

Die 75 Fotokarten sind für den häufigen Gebrauch besonders strapazierfähig hergestellt und werden in einer Metall-Box geliefert. Käufer:innen des Kartensets haben Download-Zugriff auf eine Plakatvorlage mit allen 75 Bildmotiven.

Juliane Wasserbauer: Das systemische KartenSet. Blockaden visualisieren – Ressourcen aktivieren: 75 einschränkende und zielführende Motive mit Methoden für Beratung, Therapie und Training. managerSeminare, Bonn 2025, Kartensatz mit 75 Fotokarten (DIN-A6) und einführendem Booklet, ISBN 978-3-949611-40-7. 49,90 Euro

