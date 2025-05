Deutschland, Frankreich, Kapverden: Paul Martin Kesselring schreibt in „Passerelle“ (ISBN: 978-3-95716-271-7, Verlag Kern) über eine suchende, aufmerksame Wanderschaft. Diese romanhafte Beschreibung unterschiedlicher Begegnungen und Impulse bewegt sich zwischen Wissenschaft und Intuition. Ein Buch, in dem Umdenken und Neuorientierung eine wichtige Rolle spielen; das Schweizer Wort „Passerelle“ beschreibt einen Übergang oder eine schmale Fußgängerbrücke, wie sie sinnbildlich für den schwankenden, schmalen Pfad zu neuen Ufern steht.

Ein Wanderer findet die Aufzeichnungen einer Frau, die sich in der Lebensmitte zu finden glaubt und nicht nur Bilanz ziehen will, sondern den Aufbruch, die Suche neuer Wege erwägt. Die Leser folgen in dieser Geschichte den Spuren von Vera, die ihnen in aller Offenheit Teile ihres Lebens anvertraut. Auf Reisen in Deutschland, Frankreich und den Kapverdischen Inseln lernt sie interessante ökologische und soziale Projekte kennen. Sie teilt ihre Gedankenwelt und ihrer Philosophie, ihre Wahrnehmungen auf Reisen und ihre Begegnungen mit Menschen aus verschiedenen Schichten und Kulturen, die manchmal – wie sie selbst – vor den komplexen Seiten des Lebens und des Verstehens zu kapitulieren drohen.

Suchend, vor allem durch spannende Begegnungen, lernt sie, sich dem Leben neu zu öffnen und ein Gefühl dafür zu entwickeln, was Leben im natürlichen Seins-Zustand bedeutet. Sie beschreibt Situationen, die sie an sich selber zweifeln lassen, aber bewahrt immer die Hoffnung, irgendwann einmal den ersehnten Schritt nach vorne zu machen.

In ihrer Gedanken- und Erlebniswelt stößt sie wiederholt an die Grenzen zwischen Realität und Fiktion und zwischen Wissenschaft und Intuition. Dabei wird sie gewahr, dass das Leben weit über rationales Denken und Handeln hinausgeht.

Zum Schluss wird klar: Kommen wir zurück zu unserer ureigenen Wesensnatur, offenbart sich die Multidimensionalität des Lebens wie von selbst. Es ist nicht ein Abheben, sondern im Gegenteil ein Zu-sich-selber-kommen, das die Tore öffnet.

Sie hatte ganz viel in ihrem Herzen, doch wusste sie nicht, wie sie es weitergeben könnte.

Nachdem Beate Holbach ihre Ausbildung „Der Weg des Herzens“ bei der Spirituellen Meisterin Jutta Fielenbach im Sommer 2007 abgeschlossen hatte, stellte sich die Frage, wie sich nun ihr Potenzial offenbaren sollte. Doch eine Begebenheit veränderte das Leben der Autorin: Sie erhielt ihre erste Botschaft für dieses Buch und die Bild-Karten „Das wahre Sein der Seele“.

In Teil 1 „Das wahre Sein der Seele“ Spirituelles Handbuch – Elementare Energien Teil 1 (ISBN 9783939478-850), beschreibt die Spirituelle Meisterin Beate Holbach anhand von 31 Amazonenbildern die Liebe, die dem wahren Sein der Seele innewohnt. Sie lehrt, wie der Mensch in dieser Liebe bereit sein wird, die Wahrheit anzunehmen, die ihn hinführt, auch seinen Nächsten anzunehmen und zu lieben, wie er ist. Losgelöst von der Vorstellung, wie er zu sein hat. Dieser Weg möchte gegangen werden von einem jeden selbst.

In Teil 2 – „Das wahre Sein der Seele“ Spirituelles Handbuch – Erläuterungen mit Bildkarten Teil 2 (9783939478-867), sind die Erläuterungen zu finden, die dem Menschen den Weg öffnen für die Wissensgebiete, die in seiner Seele vorhanden sind. Sie geben detaillierte Hintergrundinformationen zu dem Buch 1. Die 31 Bildkarten der Amazonen, die ebenfalls in diesem Band enthalten sind, öffnen das Herz für die Fülle und den Reichtum der Schönheit des Geschaffenen, der einer jeden Seele zu eigen ist. Sie bringen Freude und Farbe in die Herzen derer, die zu lieben bereit sind.

Der Weg zur Selbstfindung ist weit, der zur Selbstliebe noch viel weiter.

Eva Neuner trägt in „Die innere Stimmigkeit“ (ISBN 978-3-95716-259-5) fünfzehn philosophische Texte zusammen, die den Prozess der Selbstfindung aufzeigen. Sinnreich und spirituell widmet sie sich Themen, welche wohl jeden Menschen begleiten. Die Heilpraktikerin für Psychotherapie entwickelte die Texte aus ihrer beruflichen Erfahrung und dem Umgang mit ihren Klienten heraus. Weitere Bücher von der Autorin: Gemeinsam mit Holger Niemeyer veröffentlichte Neuner das Dialog-Buch „Es zünde sich ein Licht am anderen an“ (ISBN 978-3-95716-334-9): über einen Dialog der achtsamen Wahrnehmung. Die beiden Autoren arbeiten im Bereich Coaching, Beratung und Heilarbeit, beraten und stützen viele Menschen. Im Dialog reflektieren sie den Umgang mit sich selbst und mit dem Gegenüber. Sie entdecken das wahre Selbst in der echten Begegnung. Mit stimmungsvollen Naturbildern des Fotografen Rainer Frauenfeld erschien „Die Seele und das wahre Selbst“ (ISBN 978-3-95716-379-0). 13 philosophische Texte regen dazu an, der Führung der Seele zu vertrauen.

Iris-Andrea Fetzer-Eisele möchte ihren Leserinnen und Lesern Wege eröffnen, auf ihre innere Stimme zu vertrauen und mit sich selbst und mit Ihrer Umgebung im Reinen zu sein. Dazu hat sie im Verlag Kern ein Buch veröffentlicht, das so kompakt ist wie sein Titel: „Erleuchtung? – Ja, bitte!“ (ISBN 978-3-95716-252-6).

In Form eines Gespräches mit dem Unterbewusstsein führt sie weg vom übermächtigen, verkopften Verstandesdenken und hin zu einem Dialog mit dem Herzen der Intuition. Es ist ein Wegweiser auf dem Pfad des spirituellen Herzdenkens.

Wer der eigenen Intuition vertraut und folgt, dem eröffnen sich neue Perspektiven. Wer sein Denken, Fühlen und Handeln in Einklang bringt, wird authentisch. Wer dies nicht für sich selbst, sondern zum Wohle der anderen tut, wird heil und zieht das Höhere, Lichtvolle an.

Iris-Andrea Fetzer-Eisele lenkt den Blick auf eine höhere Dimension

, ohne damit eine religiös festgelegte Gottheit, Kraft oder Geistwesen zu meinen, wenn Sie feststellt: „Wer die spirituelle Arbeit an sich selbst für den Höchsten tut, zieht sein Licht an. Das ist der zeitgemäße und schnellste Weg in die Erleuchtung.“ Das Buch kann diese Entwicklung unterstützen und begleiten. Das spirituelle Herzdenken erklärt sie in dem Buch als eine transzendierende Brücke in die Erleuchtung. Im praktischen, kleinen A6-Format des „Hosentaschenbüchleins“ lässt sich der Band überall hin mitnehmen. Die Autorin hat in diesem bewährten Format bereits drei Bändchen mit Inspirationen für den Alltag veröffentlicht: „Kleinod der Freude“, „Himmlischer Zauberwind“ und „Die Liebe des Himmels umarmt dich“. Diese kleinen Bücher, die sich besonders als Geschenk oder als kleine Aufmerksamkeit für einen lieben Menschen eignen, enthalten in kurzer Form viele wohltuende Gedanken, anregende Impulse, Ermutigung und Befreiung. Kurz: Balsam für die Seele.

Mit dem Kartenset „Liebe – Weisheit – Kraft“ (ISBN 978-3-95716-186-4) hat die Autorin einen Coach zur persönlichen Lebenshilfe und Weiterentwicklung entwickelt. Darüber hinaus vermittelt Fetzer-Eisele Erkenntnisse zu Magie und Mystik in ihrem ersten Buch „Willkommen in der 5. Dimension“.

