Moers – 8. Mai 2025: Materialeffizientes Design ist für die moderne Fertigung entscheidend. Ein in der Industrie bereits bewährtes Verfahren zeigt, wie Topologieoptimierung dazu beitragen kann, Materialkosten zu senken und CAD-Designs zu optimieren.

Steigende Anforderungen fördern effiziente Lösungen

Unternehmen stehen vor der Herausforderung, Bauteile zu entwickeln, die bei minimalem Materialeinsatz maximale Leistung erbringen und kostengünstig sind. Gleichzeitig müssen sie dem wachsenden Druck gerecht werden, nachhaltig zu produzieren und Materialverschwendung zu minimieren. Diese Anforderungen stehen oft im Konflikt zueinander, da die Optimierung eines Aspekts häufig zulasten eines anderen geht. Genau hier setzt die Topologieoptimierung an. Denn diese ermöglicht es, den Materialeinsatz und die damit verbundenen Produktionskosten gezielt zu reduzieren, ohne die Funktionalität oder Sicherheit eines Bauteils zu reduzieren. Oft können diese Faktoren bei bestimmten Bauteilen sogar noch optimiert werden.

Materialeinsparungen ohne Einbußen bei der Funktionalität

Der Vorteil der Topologieoptimierung liegt in der effizienten Einsparung von Material. Dies kommt heute besonders in Branchen wie der Automobil- und Luftfahrtindustrie bereits zum Einsatz. Hier sind Leichtbauweisen entscheidend für die Verbesserung von Kraftstoffeffizienz und Leistung. So können Ingenieure mithilfe moderner CAD-Software gewichtssparende Designs erstellen, die gleichzeitig höchsten Sicherheitsanforderungen genügen.

Zeit- und Kostenersparnis durch digitale Optimierung

Ein weiterer Vorteil der Topologieoptimierung liegt in der Beschleunigung des Entwicklungsprozesses. Statt aufwendige Prototypen herzustellen und zu testen, können digitale Modelle in Echtzeit simuliert und optimiert werden. Die damit verbundenen Einsparungen in der Entwicklungszeit und den Kosten ermöglichen Unternehmen eine schnellere Markteinführung ihrer Produkte.

Mit Creo Generative Topology Optimization durchstarten

Die Implementierung der Topologieoptimierung in moderne CAD-Umgebungen wie Creo Parametric ermöglicht eine nahtlose Integration in den Entwicklungsprozess. Ingenieure können direkt in der CAD-Software Materialien, Fertigungsmethoden und Belastungen definieren und die optimierten Entwürfe sofort umsetzen. Mit der Creo Generative Topology Optimization Extension (GTO) lassen sich sogar mehrere Szenarien gleichzeitig simulieren, wodurch die beste Lösung schneller ermittelt wird. Um Unternehmen einen noch einfacheren Einstieg in diesen Bereich zu ermöglichen, bietet das PTC-Solutions-Team ein breites Angebot aus Beratungs-, Schulungs- und Implementierungsleistungen an.

Fazit: Durch gezielte Strukturoptimierung und KI-gestützte Analyse in modernen CAD-Umgebungen reduziert die Topologieoptimierung Materialeinsatz und Kosten.

Über PTC Solutions

Die CAD Schroer GmbH ist ein autorisierter PTC-Partner und betreut mit seinem PTC-Solutions-Team seit mehreren Jahrzehnten seine Kunden in allen Belangen rund um das PTC Produkt- und Dienstleistungsspektrum. Dabei unterstützt das Team die Kunden besonders in den Bereichen Software, Entwicklung, Schulung, Service und Vertrieb.

Seit mehr als drei Jahrzehnten bietet das PTC Solutions-Team der CAD Schroer GmbH maßgeschneiderte Lösungen und Dienstleistungen für Kunden in verschiedenen Branchen an. Zu diesen gehören Maschinenbau, Industrie und Konsumgüter, Elektronik und Hightech, Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung sowie Energie- und Wasserwirtschaft.

Die Produktpalette umfasst Lösungen aus den Bereichen 3D-CAD, Konstruktion, technische Illustration, Simulation und Datenmanagement. Unternehmen auf der ganzen Welt vertrauen auf Creo Parametric, Creo Simulate, PTC Arbortext und Windchill, um sich effizient und flexibel zwischen allen Phasen des Produktlebenszyklus in einer integrierten 3D-Konstruktionsumgebung zu bewegen.

Darüber hinaus unterstützt das PTC-Solutions-Team der CAD Schroer GmbH seine Kunden mit Serviceleistungen wie Consulting, Entwicklung, Schulung, Wartung und technischem Support bei der Erreichung ihrer Ziele.

Kontakt

CAD Schroer GmbH

Fritz-Peters-Straße 11

47447 Moers

Website: www.ptc-solutions.de

Email: marketing@cad-schroer.de

Telefon:

Deutschland: +49 2841 9184 0

Schweiz: +41 43 495 32 92