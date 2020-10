Neu bei Caseking: PHANTEKS Eclipse P360A Midi-Tower mit Temperglas-Fenster und leistungsfähigem Airflow!

Berlin, 07.10.2020

PHANTEKS präsentiert mit dem Eclipse P360A einen neuen Midi-Tower mit attraktivem Preis-Leistungs-Verhältnis, exzellenter Belüftung und integriertem DRGB-LED-Controller. Zu den optischen Highlights gehört eine vollflächige Mesh-Front, die für eine großzügige Luftzufuhr sorgt und Staub aus dem Inneren des Gehäuses fernhält. Dahinter sitzen zwei leistungsfähige PWM-Lüfter, die mit ihrer digital adressierbaren RGB-LED-Beleuchtung für stimmungsvolles Licht sorgen. Natürlich darf ein Seitenteil aus Temperglas nicht fehlen, damit die verbaute Gaming-Hardware auch richtig zur Geltung kommt. Jetzt bei Caseking vorbestellbar!

Im Innenraum des Eclipse P360A haben Mainboards bis zum E-ATX-Format Platz, die jedoch nicht mehr als 280 mm breit sein dürfen. Der darauf installierte Prozessor kann mit einem CPU-Kühler von bis zu 160 mm Höhe gekühlt werden. Für Grafikkarten ist auch jede Menge Platz, sie dürfen bis zu 400 mm lang sein. Und für Netzteile im Standard-ATX-Format gibt es ebenfalls mit 250 mm genügend Raum unter der Netzteilabdeckung mit RGB-LED-Strip, die nicht nur Kabelsalat verbirgt, sondern auch die beiden HDD-Schächte. Auf der Rückseite des Mainboard-Trays ist mit 36 mm genügend Platz für das Kabelmanagement.

Die Features des PHANTEKS Eclipse P360A im Überblick:

– Edler Midi-Tower mit Seitenteil aus Temperglas

– Für Mainboards bis E-ATX-Formfaktor (max. 280 mm Breite)

– Mesh-Vorderseite mit zwei 120-mm-PWM-Lüftern mit D-RGB-Beleuchtung

– Viel Platz für Luft- oder Wasserkühlungen

– Grafikkarten bis 400 mm Länge, CPU-Kühler bis 160 mm Höhe, ATX-PSU bis 250 mm Länge

– 2x 2,5-Zoll-Slots & 2x 3,5-Zoll-Slots

– I/O-Panel mit 2x USB 3.0 und 2x RGB-Steuerung

– Inklusive RGB-LED-Controller für bis zu sieben Komponenten

– Modulare Staubfilter (Vorderseite, Netzteil, Deckel)

Die trapezförmige Vorderseite besteht komplett aus einem engmaschigen Lüftungsgitter aus Stahl. Die nur ein Millimeter großen Perforationen sorgen dafür, dass die angesaugte Luft staubfrei und dennoch ungehindert ins Innere des Gehäuses gelangt. Dahinter sind ab Werk bereits zwei 120er-Lüfter mit PWM-Steuerung und digital adressierbarer RGB-LED-Beleuchtung verbaut. Sie lassen sich durch zwei 140-mm-Lüfter ersetzen. Die Vorderseite lässt sich leicht entfernen und reinigen. An der Rückseite ist Platz für einen 120-mm-Lüfter. Am Deckel lassen sich noch entweder zwei 120-mm- oder zwei 140-mm-Lüfter anbringen. Entsprechend lassen sich Radiatoren im Eclipse P360A unterbringen, am Deckel darf der Radi 240 mm groß sein, an der Vorderseite bis zu 280 mm. An der Rückseite hat noch ein 120-mm-Wärmetauscher Platz.

Das Gehäuse ist mit einem ausziehbaren Staubfilter an der Unterseite sowie einem magnetischen Filter am Deckel ausgestattet. An der Oberseite links befindet sich das I/O-Panel mit den beiden Schaltern zur Steuerung der RGB-LED-Beleuchtung. Einer steuert die RGB-Effekte, der andere die Farbgebung. An den mitgelieferten RGB-Controller lassen sich insgesamt 7 RGB-LED-Produkte von PHANTEKS anschließen. Wahlweise lässt sich der Controller auch mit einem Mainboard mit 3-Pin-5VDG-Steckplatz verbinden und darüber die Beleuchtungseffekte steuern.

Der PHANTEKS Eclipse P360A Midi-Tower bei Caseking: https://www.caseking.de/phanteks-p360a

Der PHANTEKS Eclipse P360A Midi-Tower ist ab sofort in den Farben Schwarz und Weiß zum Preis von 68,14 Euro bei Caseking vorbestellbar und voraussichtlich ab 15. Oktober 2020 lieferbar.

