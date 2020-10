KFI Cargo Control GmbH erweitert Produktpalette

Von A wie Arbeitsschutz bis Z wie Zurrgurte – Ihr Experte für Transportsicherheit und Hebetechnik

Sicherheit durch höchste Qualität steht bei KFI Cargo Control schon seit mehr als 27 Jahren an erster Stelle.

Das Unternehmen aus Dillingen / Saar ist spezialisiert auf Hebetechnik, Ladungssicherung, Arbeitsschutz und Prüfservice – seit Neuestem nun auch auf Nutzfahrzeugteile für Profis. Das Sortiment wird durch die Bereiche Kunststoff, Metall, Hydraulik, Beleuchtung sowie Sicherheit erweitert.

“Die Erweiterung des Portfolios um den Nutzfahrzeugbereich stellt eine perfekte Ergänzung für unsere Kunden dar”, sagt Alexandra Ziegler-Puderbach, Mitglied der Geschäftsleitung. “Wir können somit sehr attraktive Konditionen im gesamten Bereich der Transportsicherung anbieten”, ergänzt sie weiter.

Seit Februar 2020 gehört KFI Cargo Control GmbH zur französischen Holding VICTORIA SARL: Gemeinsam mit der WPK Nutzfahrzeugteile GmbH und der Trupa GmbH sind seitdem mehrere starke Partner unter einem Dach vereint. Bei allen Unternehmen werden eine fachmännische Kundenbetreuung und -beratung, Individuallösungen, Dienstleistungen und ein Höchstmaß an Qualität großgeschrieben. Die Weichen für zukünftiges Wachstum sind gestellt.

KFI Cargo Control ist online rund um die Uhr mit einem Webshop erreichbar ( www.kfi-shop.com). Eine kompetente Beratung gibt es telefonisch unter 0 68 31 / 7 68 89 – 30 oder per Mail (info@kfi-cargo.com).

KFI Cargo Control sorgt für Sicherheit beim Transport! Die Transportsicherung muss heute hohen Anforderungen gerecht werden, denn ungesicherte Ladungen gefährden nicht nur das Ladegut, sondern auch Fahrer, Ladungspersonal und andere Teilnehmer am Straßenverkehr. Dabei betrifft die Transportsicherheit nicht nur den Transport selbst, sondern auch den Verladungsprozess. Wir bieten funktionelle Hilfsmittel und Maßnahmen in der Ladungssicherung und Hebetechnik, damit Sie den gesetzlich vorgeschriebenen Anforderungen gerecht werden können. Unsere große Auswahl an Produkten und unser hervorragender Service garantieren den verantwortungsbewussten Umgang mit dem Ladegut. Die Sicherheit steht dabei immer im Zentrum unseres Denken und Handelns.

Kontakt

KFI Cargo Control GmbH

Alexandra Ziegler-Puderbach

Röntgenstraße 1

66763 Dillingen/Saar

06831 / 7688951

a.ziegler@kfi-cargo.com

https://www.kfi-cargo.com