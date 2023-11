„Network Day on Tour 2023“: Controlware auf Roadshow in Stuttgart und Eschborn bei Frankfurt am Main

Dietzenbach, 7. November 2023 – Controlware veranstaltet im November die Roadshow „Network Day on Tour 2023“: Unter dem Motto „Agiler, effizienter, flexibler – Moderne Netzwerke für das digitale Zeitalter“ informiert der IT-Dienstleister und Managed Service Provider in Stuttgart (21.11.) und Eschborn bei Frankfurt am Main (23.11.) über die neuesten Trends im Netzwerk-Umfeld. Mit dabei sind die Herstellerpartner Arista Networks, Cisco Systems, Extreme Networks, Fortinet, HPE Aruba Networking und Juniper Networks.

„Die Anforderungen an moderne Enterprise Networks haben sich in den letzten Jahren rasant verändert“, erklärt Jens Müller, Senior Business Development Manager Network Solutions bei Controlware. „Immer mehr Unternehmen ersetzen ihre klassischen, zentralisierten Netzwerke durch offene und dezentrale Infrastrukturen, die sich KI-gestützt aus der Cloud managen lassen und dank integrierter Security-Funktionalitäten ein hohes Maß an Sicherheit bieten. Im Rahmen unserer Roadshow werden wir an konkreten Use Cases aufzeigen, wie Unternehmen und Behörden am besten von den Möglichkeiten moderner Netzwerktechnologien profitieren – und wie mit unserer Unterstützung schon heute die Weichen für einen performanten, robusten und nachhaltigen IT-Betrieb gestellt werden können.“

Im Mittelpunkt der beiden Roadshow-Veranstaltungen steht ein umfangreiches Vortragsprogramm. Die Experten von Controlware und den Herstellerpartnern erläutern den Teilnehmern unter anderem:

– Warum ein Zero Trust-Ansatz unerlässlich ist, um Resilienz aufzubauen und Netzwerke optimal vor potenziellen Cyberbedrohungen zu schützen

– Wie Künstliche Intelligenz und Maschinelles Lernen das Management komplexer Netzwerkinfrastrukturen revolutionieren – und wie Unternehmen das volle Potenzial dieser Innovationen ausschöpfen

– Wie Unternehmen die User-Experience auf den nächsten Level heben – in der Cloud und On-Premises

– Wie IT-Verantwortliche die Herausforderungen bei der Absicherung von OT-Umgebungen zuverlässig meistern

– Wie IT-Teams die Sicherheit ihrer Netzwerk-Umgebungen optimieren können, ohne Abstriche bei der Kundenzufriedenheit in Kauf zu nehmen

– Welche Vorteile Cloud und Automation mit Blick auf die interne Netzwerkstruktur bieten und wie sie zur Effizienz und Flexibilität beitragen

– Wie eine zentrale und Cloud-basierte Plattform die Sicherheit und Skalierbarkeit von IT- und OT-Services nachhaltig steigert und deren Komplexität parallel minimiert

Die Roadshow-Veranstaltungen beginnen jeweils um 9:00 Uhr mit einer offiziellen Begrüßung. Das Vortragsprogramm endet gegen 16:30 Uhr mit einer abschließenden Führung durch die jeweiligen Locations. Hierbei haben die Teilnehmer ausreichend Gelegenheit, sich mit den Experten von Controlware und den Herstellerpartnern über individuelle Fragen auszutauschen.

Die Termine und Veranstaltungsorte im Überblick:

– 21.11.23 Stuttgart MHP Arena Stuttgart

– 23.11.23 Eschborn bei Frankfurt am Main Vintage Loft Eschborn

Die Teilnahme an den Roadshow-Veranstaltungen ist kostenfrei, allerdings ist die Teilnehmeranzahl begrenzt – Controlware empfiehlt demnach eine frühzeitige Anmeldung. Die Online-Anmeldeformulare für beide Veranstaltungen sowie detaillierte Informationen zum Programm: https://www.controlware.de/termine.html.

Über Controlware GmbH

Die Controlware GmbH zählt zu den Markt- und Qualitätsführern unter den IT-Dienstleistern und Managed Service Providern in Deutschland. Das Unternehmen ist Teil der Controlware Gruppe mit insgesamt rund 950 Mitarbeitenden und einem Umsatz von rund 380 Mio. Euro, zu der auch die ExperTeach GmbH, die Networkers AG und die productware GmbH gehören. Als Digitalisierungspartner von mittelständischen und großen Unternehmen sowie von Behörden und Einrichtungen der öffentlichen Hand entwickelt, implementiert und betreibt Controlware agile und resiliente IT-Lösungen in den Bereichen Network Solutions, Information Security, Data Center & Cloud, Collaboration, IT-Management und Managed Services – und unterstützen unsere Kunden dabei, die Weichen für einen wirtschaftlichen, zukunftssicheren und nachhaltigen IT-Betrieb zu stellen. Dabei stehen wir unseren Kunden in allen Projektphasen zur Seite: von der Beratung und Planung bis hin zur Realisierung und Wartung. Als MSP mit einem eigenen ISO 27001-zertifizierten Customer Service Center reicht unser Angebot von Betriebsunterstützung bis zu kompletten Managed Services für Cloud-, Data Center-, Enterprise- und Campus-Umgebungen. Zudem bieten wir umfassende Cyber Defense Services. Neben unserem eigenen flächendeckenden Vertriebs- und Servicenetz mit 16 Standorten in DACH, die gemäß ISO 9001-zertifiziert sind, unterhalten wir internationale Partnerschaften und sind so in der Lage, anspruchsvolle globale Projekte abzuwickeln. Seit unserer Gründung im Jahr 1980 arbeiten wir eng mit den national und international führenden Herstellern sowie innovativen Newcomern zusammen und sind bei den meisten dieser Partner im höchsten Qualifizierungsgrad zertifiziert. Besonderes Augenmerk legen wir auf die Nachwuchsförderung: Seit vielen Jahren kooperieren wir mit renommierten deutschen Hochschulen und betreuen durchgehend rund 50 Auszubildende und Studenten.

