Natürlich schöne Binsenoptik für die Gastro-Terrasse

Sessel und Barhocker „Minerva“ von A.B.C. Worldwide begeistern

Binsenoptik – ein traumhafter Auftritt für die neuen Outdoor-Möbel auf der Gastro-Terrasse 2024. Die neuen Möbel wirken natürlich, stylisch und sehr bequem. Genauso gut können sie auch in einem Wintergarten stehen, so wohnlich sind sie. Sie alle sind Möbel der Marke „Garden Emotions“ die für modernes Design und Langlebigkeit steht. A.B.C. Worldwide lässt seine Kollektionen von weltweiten Trends inspirieren und bringt immer wieder innovative Möbel auf den Markt, die dem anspruchsvollen Alltag in der Gastronomie standhalten. Die Kunden können aus einem großen Produktportfolio Ihre Lieblingsmöbel individuell konfigurieren. Und wird es ganz eilig hat, wird unter den 200.000 Möbeln am Lager Gildehaus sicher auch fündig.

Binsenoptik als Sessel und Barhocker

Der Terrassenstuhl „Minerva“ ist schon eher ein Sessel als ein Stuhl. Die Rückenlehne geht nahtlos in die Armlehnen über und umhüllt seinen „Besitzer“ auf angenehmste Art und Weise. Seine Binsenoptik strahlt ganz automatisch Behaglichkeit aus. Aber keine Angst: Bei Regen wird das Geflecht nicht von Wasser durchtränkt, denn es besteht aus einem Spezialkunststoff. Dieser ist wetterfest und bleicht nicht aus. Das Gestell ist ebenso unempfindlich, denn es ist aus pulverbeschichtetem Aluminium gefertigt. Schon beim Anblick kann man sich vorstellen, wir bequem der Stuhlsessel ist.

Für alle, die gerne hoch hinauswollen, gibt es den passenden Barhocker für hohe Outdoor-Bereiche. Diese werden immer beliebter, denn die Einrichtungs-Trends aus dem Restaurant übertragen sich immer mehr auf den Outdoor-Bereich. Neben dem umhüllenden Sitz sorgen die Fußrasten für einen hohen Sitzkomfort. Sowohl den Barhocker als auch den Stuhlsessel „Minerva“ gibt es in den Farben Honey, Opal und Anthrazit.

Gastro- und Hotelmöbel in großer Auswahl: 200.000 Möbel von Restaurantstühlen und -tischen über Loungemöbel und Stapelstühlen bis zu Outdoor-Möbeln sofort lieferbar. Maßgefertigte Bankanlagen Made in Germany. Sonderanfertigungen, Nachliefer- und Ersatzteilservice. Neu: Outlet-Halle mit über 4.000 Möbeln auf 1.900 qm – der Tipp für Schnäppchenjäger!

Firmenkontakt

A.B.C. Worldwide Import für Möbeleinrichtungen und mehr GmbH

Christoph Hanselle

Stockholmer Str. 26

48455 Bad Bentheim Gildehaus

05924-782790

05924-7827915



http://www.abc-worldwide.de

Pressekontakt

Silvia Geuker Kommunikation

Silvia Geuker

Kümper 7

48341 Altenberge

01771443098



http://www.silvia-geuker.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.