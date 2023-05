Nachhaltigkeit im Gastgewerbe: Würzburger Hotel Rebstock erhält Dehoga-Auszeichnung

Umweltbewusstes und nachhaltiges Handeln ist in Gastronomie und Hotellerie von großer Bedeutung und wird von den Gästen immer mehr geschätzt. Das Best Western Premier Hotel Rebstock in Würzburg überzeugt nicht nur mit herzlichem Service, stilvoll eingerichteten Zimmern und dem hauseigenen Sterne-Restaurant, es leistet auch einen wertvollen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz. Dafür wurde der Familienbetrieb vom Dehoga-Bundesverband mit dem bronzenen Dehoga-Umweltcheck ausgezeichnet.

Würzburg, April 2023. Mit dem erfolgreichen Abschluss des Dehoga-Umweltchecks beweist das Hotel Rebstock sein besonderes Engagement im Umwelt- und Klimaschutz. Auch wenn in dem Würzburger Hotel bereits viele Ideen, die das Gastgewerbe umweltfreundlicher gestalten, umgesetzt werden, möchte sich das Rebstock immer weiter verbessern. „Unser Ziel ist es, in den kommenden Jahren noch nachhaltiger zu werden“, erklärt Inhaber Christoph Unckell. Schon jetzt wird darauf geachtet, so regional wie möglich einzukaufen. Außerdem ist das 4-Sterne-Hotel auf neueste, energiesparende LED-Technik umgestiegen und an das Fernwärmenetz der Stadt Würzburg angeschlossen. Viel Wert wird auch auf konsequente Mülltrennung gelegt, zudem wurden alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dafür sensibilisiert, ressourcenschonend zu handeln. Besonders wichtig sind hierbei interne Berichte und Besprechungen in Form von Team- und Teamleitermeetings.

Auszeichnung für umweltbewusste Betriebe

Der Dehoga-Umweltcheck ist die Fortsetzung der gemeinsam mit dem Bundesumweltministerium im Jahr 2006 gestarteten Energiekampagne Gastgewerbe des Dehoga-Bundesverbandes. Teilnehmende Betriebe werden auf Grundlage ausgewählter Umweltkennzahlen in den Bereichen Energie- und Wasserverbrauch, Abfallaufkommen, Restmüll sowie Lebensmittel geprüft und erhalten nach der Auswertung bei bestandenem Check eine Auszeichnung in Bronze, Silber oder Gold.

Weitere Informationen finden Sie unter www.rebstock.com

Im Zentrum von Würzburg, umgeben von Weinbergen und historischen Baudenkmälern, liegt das Best Western Premier Hotel Rebstock. Hinter der Rokoko-Fassade des Haupthauses erwartet die Gäste ein persönlicher Familienbetrieb mit authentischem, herzlichem Service, der ein Zuhause weg von zu Hause bietet. Seit 2019 ergänzt der hochmoderne Neubau Hof Engelgarten, der auf dem ehemaligen Grundstück des benachbarten Franziskanerklosters errichtet wurde, das Angebot des geschichtsträchtigen Hauses. Die 54 Zimmer und Suiten spiegeln mit ihrer stilvollen Einrichtung die Historie und den gleichzeitig modernen Geist des Hauses wider. Ausgestattet mit hochwertigen Designer-Möbeln, bieten sie einen Ort zum Wohlfühlen, die hauseigene Tiefgarage und großflächige Tagungsräume mit modernster Technik komplettieren das Angebot. Im mit einem Michelin-Stern ausgezeichneten Restaurant Kuno 1408 steht Daniel Schröder als Küchenchef am Herd und verleiht der französischen Küche eine fränkische Note.

**Die Bildrechte liegen beim Hotel Rebstock.**

Kontakt:

Best Western Premier Hotel Rebstock

Neubaustraße 7

97070 Würzburg

Telefon: +49 (0)931 30930

Fax: +49 (0)931 3093100

rebstock@rebstock.com

www.rebstock.com

Pressekontakt:

Prime Connection

Alexandra Kampe

Telefon: + 49 (0) 69 2578128-28

a.kampe@prime-connection.de