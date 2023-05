smartblick verhilft Lohnfertigern zu mehr Planungssicherheit in der Produktions- und Auftragsverwaltung

Das Berliner Software-Unternehmen smartblick präsentiert neue Funktion: Das Lieferdatum lässt sich weit im Voraus berechnen und planen

Berlin, Mai 2023 – Der Produktionsalltag verlangt Präzision und fundierte Daten. Nur so können Lohnfertiger ihren Kunden zuverlässige Lieferversprechen geben. Kann das Lieferversprechen nicht eingehalten werden – etwa, weil die Produktionsgeschwindigkeit überschätzt wurde oder weil es an Übersicht mangelte – entsteht bei Kunden oftmals Frustration.

Hier schafft smartblick Abhilfe: Neue Features ermöglichen die präzise Planung und Terminierung sämtlicher Aufträge.

Produktion planen – vollständig digital

Zu Beginn jeder maschinellen Produktion ist gute Planung gefragt. Vor allem wenn mehrere Aufträge zeitgleich anstehen und die Abfolge von Arbeitsschritten terminiert werden muss, lauern Fehler. Bloße Schätzungen können zu Überschneidungen, Leerläufen, Stillständen oder gebrochenen Lieferversprechen führen.

Mit dem neuen Feature „Estimated Delivery Date“ von smartblick lassen sich sämtliche Produktionsschritte weit im Voraus planen – gänzlich digital. Die Software errechnet automatisch, wie viel Zeit die Produktion in Anspruch nehmen wird und kann auf dieser Grundlage das Datum der Fertigstellung bestimmen.

Mit Live-Daten den Fortschritt überwachen

Kommt es während der Produktion zu Veränderungen – zum Beispiel durch Express-Aufträge oder Ausfälle – werden diese unmittelbar berücksichtigt. Mitarbeitende können auf einem zentralen Dashboard jederzeit verfolgen, ob der Auftrag noch in der Zeit liegt oder Handlungsbedarf gibt.

Das neue smartblick-Feature „Estimated Delivery Date“ ist ab sofort verfügbar und steht Nutzern sämtlicher Preismodelle zur Verfügung. Die Software ist in nur 20 Minuten einsatzbereit – ein Elektriker, technische Veränderungen an der Maschine oder Maschinenstillstände sind nicht erforderlich.

Über smartblick

Hinter smartblick steht ein innovatives Team, das seine Kunden in der Fertigung durch modernste Hard- und Softwarelösungen (SaaS) unterstützt. Wir wünschen uns eine Welt, in der mittelständische Fertigungsunternehmen dank intuitiver Technologien und optimierter Prozesse gewinnen können. So wollen wir die Produktionswelt effizienter und nachhaltiger gestalten. Mehr erfahren Sie unter www.smartblick.de