Nachhaltig campen mit dem Wohnmobil

Green Caravaning – individuell und dennoch nachhaltig reisen

Viele Menschen schätzen das individuelle Reisen – die Nachfrage nach Reisemobilen und Wohnwagen stieg zuletzt rasant an. Widerspricht dieser Trend nicht dem Klimaschutz? Ein Irrtum, der sich hartnäckig hält. Denn bei einer detaillierten Analyse zeigt sich, dass Urlauber auch mit einem Wohnmobil nachhaltig reisen können. Das Heidelberger Institut für Energie- und Umweltforschung (ifeu) hat dies im Auftrag des Caravan Industrie Verbands e.V. im Jahr 2020 in einer Studie belegt. So schneiden Reisen mit dem Campingmobil in vielen Fällen besser ab als klassische Hotel- oder Flugreisen. Das gilt insbesondere, wenn Reisende nahe Ziele wählen und am Zielort länger verweilen. Nachhaltig campen? Das geht also.

Warum Urlauber auch mit einem Wohnmobil nachhaltig reisen können

Wer die Ökobilanz verschiedener Reisearten vergleicht, muss vielfältige Aspekte berücksichtigen. Dazu gehört der CO2-Ausstoss bei der An- und Abfahrt. Darüber hinaus interessiert die Klimawirkung des Übernachtens – diesen Punkt vernachlässigen viele. Hotels und Pensionen benötigen in grossen Mengen Energie, unter anderem für die Beheizung der Einzel- und Gemeinschaftsräume und diverse Angebote wie das Frühstücksbuffet. In einem Gesamtvergleich erweist sich das Reisen mit dem eigenen Wohnmobil oft als umweltfreundlicher. Der hohe CO2-Ausstoss für die Hotelinfrastruktur entfällt zum Beispiel. Zugleich entscheiden sich die meisten Camper für Reiseziele in der Schweiz, in Deutschland oder in Nachbarländern, während zahlreiche Pauschaltouristen in entfernte Länder fliegen. Hier liegt das Campen auch beim Reiseweg unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit vorne.

Nachhaltig campen: So lässt sich die Umweltbilanz verbessern

Mit dem Wohnmobil können Urlauber nachhaltig reisen: Das ist die grundsätzlich positive Nachricht. Mit einigen Tipps lässt sich der CO2-Ausstoss zusätzlich senken. Clemens Häsler, Geschäftsführer der Top Camp AG in Interlaken, empfiehlt: „Wir raten unseren Kunden, möglichst kompakte Reisemobile zu kaufen oder zu mieten. Diese Fahrzeuge weisen ein geringes Gewicht auf, entsprechend niedrig ist der Spritverbrauch.“ Wer nachhaltig campen will, sollte auch seine Reiseplanung anpassen. Bestenfalls verbringen Urlauber viel Zeit auf einem Campingplatz oder wechseln zwischen nahe gelegenen Plätzen. Zudem lohnt es sich, auf die Umweltfreundlichkeit der Campingstellen zu achten und in klimafreundliche Ausrüstung wie Solarmodule zu investieren. Nachhaltig campen, individuelles Reisen und Klimaschutz lassen sich also gut vereinbaren.

Quelle: https://www.civd.de/wp-content/uploads/2019/05/2020_ifeu_Klimabilanz-von-Reisen-mit-Reisemobilen.pdf, abgerufen am 11.01.2024

Sie suchen ein Wohnmobil oder einen Wohnwagen? Entdecken Sie mit Top Camp Interlaken die Freiheit auf vier Rädern und erleben Sie mit einem Wohnmobil, Wohnwagen oder Camper die schönsten Ecken der Schweiz und in Europa.

