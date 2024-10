KAISERSCHOTE ist Partner der MEET GERMANY Night in Köln

Event-Caterer greift „SUMMITS NRW 24“ kulinarisch auf

KAISERSCHOTE Event Catering ist Partner der MEET GERMANY Night am 6. November 2024 im the view Cologne, die im Rahmen des MEET GERMANY SUMMITS NRW stattfindet. Das Kölner Unternehmen sorgt für ein exquisites Catering für Aussteller und Teilnehmer zum Ausklang des ersten Veranstaltungstages.

Die MEET GERMANY SUMMITS NRW finden am 6. und 7. November 2024 in Köln statt. Die SUMMITS haben sich als ein führendes Veranstaltungsformat für Veranstaltungsplaner, Meeting Professionals und Kommunikationsexperten etabliert und bilden eine Plattform, auf der sich die Insider der Veranstaltungsbranche vernetzen und voneinander lernen können. Unter dem Motto „Innovation | Netzwerk | Zukunft“ bietet die zweitägige Veranstaltung spannende Einblicke in die neuesten Trends der Branche.

Drei Megatrends im Eventcatering sind Nachhaltigkeit, Individualisierung und Kostendruck. Die kulinarische Antwort der KAISERSCHOTE darauf lautet: „PUR – ein Gericht ist erst dann perfekt, wenn man nichts mehr weglassen kann“. Nachhaltige Produkte kombiniert mit genussvoller Individualisierung an der Station entsprechen dem wachsenden Bedürfnis nach Übersichtlichkeit auch an der Food-Station. Die reduzierte Vielfalt ist gut planbar und vermeidet Food Waste. Dieser Kostenvorteil trägt zur Kompensation von Kostensteigerungen bei und wird an den Kunden weitergegeben.

Die Köche der KAISERSCHOTE wollen mit ihrem kulinarischen Sendungsbewusstsein die Themen des SUMMIT NRW 24 angemessen begleiten. Geplant sind für die Abendveranstaltung unter anderem ein lokales Pokebowl, dessen Zutaten aus einem Umkreis von 50 Kilometern um Köln stammen, sowie ein live gekochtes veganes Hauptgericht, das mit nachhaltigen Forellen aus dem Bergischen Land und Wild aus der Region ergänzt werden kann.

André Karpinski, Chef der KAISERSCHOTE und sein 40-köpfiges Team verbinden seit 30 Jahren Nachhaltigkeit und Kreativität im Catering. „Die besten Angebote entstehen im Dialog. Das heißt für uns: zuhören, mitdenken und dann den perfekten Genussmoment inszenieren“, so André Karpinski.

Moderne Event-Catering-Dienstleistungen von der KAISERSCHOTE

André Karpinski, Gründer der KAISERSCHOTE, begann 1987 seine Ausbildung zum Koch, um die Wartezeit auf seinen Studienplatz zu überbrücken und ist „dem Kochen treu geblieben, da ich hier meine Leidenschaft zum Beruf machen konnte.“ Die ständige Suche nach dem perfekten Gericht verbindet ihn und sein Team, das seit über 30 Jahren mit kulinarischer Expertise flexibel auf eine sich ständig verändernde Welt reagiert. Wenn Menschen zusammenkommen, schafft passender Genuss eine Verbindung und zeitgemäßes Event-Catering vermittelt eine Botschaft. Die schonende Nutzung von Ressourcen und die Berücksichtigung des ökologischen Fußabdrucks bei allen strategischen Entscheidungen und operativen Prozessen sind für ihn heute unverzichtbar: „Durch unser kulinarisches Sendungsbewusstsein tragen wir dazu bei, dass leckeres Essen, liebevolle Inszenierung und Nachhaltigkeit ein sich stets gegenseitig bereicherndes Erlebnis bleiben!“

KAISERSCHOTE Event Catering GmbH

Donatusstraße 141

50259 Pulheim-Brauweiler

Ansprechpartner: André Karpinski

T. 0 22 34 / 99 802-0

F. 0 22 34 / 99 802-22

eMail: genuss@KAISERSCHOTE.de

Internet: www.KAISERSCHOTE.de und www.digital-catering.de